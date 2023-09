Recetas de postres Manzana asada con helado de cereza y chocolate

El primer paso cuando se va a hacer manzana asada con helado de cereza y chocolate es hacer precisamente el helado de cereza con chocolate. No se trata de una receta difícil, pero sí que va a tomar algo de tiempo, a menos que se compren los helados en una heladería y se desaproveche la oportunidad de aprender a hacer helados de fruta y de preparar de una forma genial las últimas cerezas del verano.

Es muy probable que la idea de asar las manzanas sea muy anterior a la primera receta publicada que se conoce y que se encontraba en un libro de cocina publicado en Londres en 1660, The Acomplish Cook, del cocinero Robert May, aunque la receta actual de asar manzanas, descorazonándolas, se encuentre en otro libro de cocina británico, The Art of Cookery, publicado por Hannah Glasse en 1747.

Ingredientes:

4 manzanas

350 gramos de cerezas frescas

150 gramos de azúcar glas

350 ml de leche entera

350 ml de crema de leche

6 yemas de huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

125 gramos de chocolate negro

20 gramos de uvas pasas

20 gramos de arándanos rojos

50 gramos de mantequilla

50 gramos de harina

75 gramos de azúcar moreno

1 cucharadita de canela

Cómo preparar manzana asada con helado de cereza y chocolate:

Deshuesar las cerezas y colocar en una cacerola con la mitad del azúcar glas, cocinar durante unos 3 minutos. Agregar la leche y cocinar durante varios minutos más, removiendo despacio. Batir hasta que se forme una crema uniforme. Dejar que se enfríe un poco y comenzar a agregar las yemas de huevo mientras se bate rápidamente con unas varillas. Una vez que se hayan integrado a la mezcla, volver a poner al fuego medio, y remover constantemente, hasta que comience a espesar. Apagar y dejar enfriar. En otro envase semi montar la crema de leche con el resto del azúcar glas y la esencia de vainilla, y agregar la crema de cereza. Mezclar despacio, con movimientos envolventes, hasta que todos los elementos estén bien integrados. Agregar los trozos de chocolate, pasar a un envase para congelar y colocar en el congelador. Sacar y batir cada dos horas, hasta que el helado esté listo. En un bol mezclar la harina, la mantequilla, los arándanos, las uvas pasas, el azúcar moreno y la canela. Lavar y secar las manzanas. Cortar la parte superior y utilizar un descorazonador para retirar el corazón de la manzana. Rellenar con la mezcla anterior, tapar con la parte superior e introducir al horno. Hornear a 180°C durante 20 minutos. Colocar la manzana asada en un plato, acompañada por dos bolas de helado de cereza con chocolate.

Prepara esta manzana asada con helado de cereza y chocolate y estarás abriendo dos puertas mágicas: la de las manzanas asadas y todas las posibilidades de rellenos, y la de los helados caseros de frutas de estación.