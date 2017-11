Cristiano Ronaldo sigue demostrando que la Champions League es su competición fetiche. El portugués hizo un doblete con el APOEL para continuar al frente del ranking de goleadores de la presente edición de la máxima competición continental. Sus dos goles en Chipre le convierten en centenario en Europa con el Real Madrid, pues suma 98 en Liga de Campeones y otros dos en Supercopa de Europa. El delantero suma ocho dianas en los cinco partidos disputados hasta la fecha, lo que eleva su cifra goleadora a 113 tantos en la competición, siendo el máximo goleador. El mal arranque en Liga no han empañado sus registros en Liga de Campeones, que siguen siendo estratosféricos.

Pero dentro de los números del astro luso se pueden distinguir dos periodos en el fútbol continental: su etapa en el Manchester United y su etapa en el conjunto madridista. Durante sus seis temporadas en Inglaterra, Cristiano hizo 15 tantos en la competición europea. Sin embargo, desde que se enfundase la blanca madridista hace ocho temporadas y media, el portugués ha sumado 98 goles. Más de los que ha logrado Messi (97) en sus 14 campañas con el Barcelona.

Los datos hablan por si solos. Cristiano Ronaldo se confirma como uno de los mejores goleadores de la historia y vuelve a batir en sus registros a Messi. Mientras que el portugués ha marcado desde su llegada al conjunto blanco 1,05 tantos por partido disputado en Champions, Leo Messi lleva un promedio de 0,86. Los números de Messi en comparación con el portugués bajan considerablemente si sólo los tenemos en cuenta desde la 2009-10, temporada en la que Cristiano llegó a la capital de España. Desde entonces, el argentino ha marcado 80 tantos, o lo que es lo mismo, 18 menos que el portugués en ese periodo de tiempo.

Máximo goleador en año natural

El portugués no se cansa de pulverizar récords con el Real Madrid. Si no tuvo bastante la pasada temporada, apareciendo en el tramo final de la competición, cuando todo el mundo le había dado por muerto, en esta sigue empeñado en seguir marcando. A sus ocho goles de la presente edición de la Liga de Campeones, hay que sumarle los 10 que realizó el pasado curso desde cuartos de final hasta la final.

Cristiano se salió en las rondas decisivas la pasada campaña, llevando a los de Zidane hacia su segunda Champions consecutiva. En la eliminatoria de cuartos de final, ante el Bayern de Munich, logró nada menos que cinco goles. Los dos primeros los marcó en el Allianz, para remontar un 1-0 en contra de los blancos, mientras que en la vuelta hizo el tanto que evitó la eliminación de los madridistas, para después hacer otro doblete en la prórroga. Por si no bastara, en la ida de semifinales se encargó de sentenciar al Atlético con otro hat-trick, también en el Bernabéu, y culminó la faena en la final de Cardiff con un doblete a la infranqueable Juve.

Todo esto, sumado a sus ocho goles en la fase de grupos de esta edición, le convierten en el máximo goleador histórico de la Champions League en año natural. En 2017 ha marcado la friolera de 18 tantos, una cifra que aún podría ampliar frente al Dortmund en la última jornada de la fase de grupos de la competición.

El mejor asistente de la década

La faceta goleadora de Cristiano Ronaldo es escandalosa. Los números le avalan como The Best. Sin embargo, no queda ahí su labor en el terreno de juego. Y es que el portugués ha demostrado ser también un gran asistente. Siempre acusado de ser un jugador individualista y egoísta, que no juega por el bien del equipo, sino por el suyo propio; CR7 ha vuelto ha dejar sin argumentos a aquellos que lo piensan.

Desde la temporada pasada, cuando no atravesaba por uno de sus mejores momentos de cara a puerta, se comenzó a destacar el trabajo del de Madeira en cuanto a su influencia en el juego del Real Madrid, que incluso ha variado su posición habitual. Ayer volvió a dejar constancia de ello. Al descanso, el conjunto blanco se marchaba con una ventaja de cuatro goles en el marcador y ninguno llevaba su firma. Sin embargo, el portugués dio un gran pase a Benzema para que pusiera el 0-4 en el luminoso.

Parecía una asistencia más de Cristiano, su tercera este curso, pero nada más lejos de la realidad. Su ayuda en el gol de Benzema, le convierte en el máximo asistente de la última década en Europa. En las últimas 10 ediciones de la Liga de Campeones, Cristiano ha servido a un compañero en 27 ocasiones, por las 26 que lo ha hecho su perseguidor más inmediato, que de nuevo es Leo Messi.

Ni el argentino, ni Xavi, ni otro jugador ha podido ponerle el listón en un lugar inalcanzable al madridista en la última década. Cristiano, además de ser el que más marca, es el que más asiste en Europa. El jugador que más incidencia tiene en el ataque de su equipo aún sin marcar.