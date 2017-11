El Real Madrid espía a Lenglet

El Real Madrid busca central para la próxima temporada. Tras la salida de Pepe, el club que el puesto ha quedado algo debilitado. No porque no convenzan los cuatro zagueros, sino porque Varane y Vallejo tienen problemas físicos muy a menudo y Sergio Ramos tiene ya 31 años y no puede jugarlo todo temporada tras temporada. En los despachos se trabaja sin prisa, pero sin pausa. Y tal y como ha podido saber DIARIO MADRIDISTA, uno de los defensas que están siguiendo de cerca y que gusta mucho al Real Madrid es Clément Lenglet, central francés del Sevilla.

En Concha Espina manejan muy buenos informes del zaguero galo, que a sus 22 años ya tiene experiencia al máximo nivel en la liga francesa, en España y en la Champions League. De hecho, Zidane sigue sus pasos desde mucho antes de que recalara en Nervión. El técnico blanco es un apasionado de la Ligue 1, le gusta seguir el campeonato francés y tenía controlado a Lenglet desde que jugaba en el Nancy.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, aseguró en El Chiringuito de Jugones que el Real Madrid cuenta con una opinión más que positiva sobre el actual jugador del Sevilla. “Al Madrid le interesa Lenglet, que juega en Sevilla y sigue desde hace muchos años Zidane”.

El último gran servicio de Monchi

El Sevilla pagó por él cinco millones de euros en el mercado invernal de la pasada temporada. Fue uno de los últimos grandes servicios de Monchi al club hispalense, pues Lenglet desde el primer momento contó para Sampaoli y ahora es un fijo para Berizzo. Pese a su edad, es un central que aporta seguridad, muy rápido al corte y con buen trato del balón, cualidades que con 22 años hacen de él un zaguero con una gran proyección.

La cláusula de rescisión del defensa galo es de 30 millones de euros, una cantidad asumible por el Real Madrid y por cualquier grande de Europa. El club va a seguir recopilando informes y espiando a Lenglet, y si termina por convencer a los responsables deportivos acometería su fichaje en verano. Como suele ocurrir en estos casos, intentaría llegar a un acuerdo con el Sevilla para no tener que depositar la cláusula en la sede de la Liga, tal y como hizo con el Atlético por Theo o el Betis por Ceballos.

Pero el Real Madrid no es el único equipo que está siguiendo a Lenglet. El Barça también lo tiene en su agenda y al club catalán le urge firmar un central, por lo que si sigue rayando al gran nivel que lo está haciendo se avecina una nueva ‘guerra’ por el joven francés.