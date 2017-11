Cristiano Ronaldo descansará en este parón de selecciones. El luso es un habitual con Portugal, es la estrella y el gran culpable de que estén en el Mundial de Rusia 2018. De ahí que Fernando Santos, seleccionador portugués, haya decidido liberar al crack del Real Madrid para los amistosos ante Arabia Saudí y Estados Unidos. Su ausencia es la gran sorpresa de esta lista de 24 jugadores.

Sin embargo, al cuadro blanco, le viene bastante bien. Después de varios líos con las convocatorias de selecciones, el Madrid respira tras conocer la buena noticia. Varane y Bale habían sido convocados por sus respectivos equipos nacionales, mientras Portugal ha decidido que el 7 descanse durante estas dos semanas para que pueda centrarse en su club y prepararse para el derbi.

Cristiano fue el autor del único gol del Real Madrid en Wembley. El equipo no atraviesa por su mejor momento de la temporada, sin embargo, él no se rinde. Trabaja en cada partido para poder ayudar a darle la vuelta a la situación. En Portugal no conciben la idea de que no esté en el Mundial, sería impensable.

El delantero blanco se ha dejado la piel en cada partido. Ante Suiza lideró a los suyos para llevarles al Mundial de manera directa, sin pasar por la repesca. Ahora, Ronaldo tendrá unos días de descanso para llegar en perfectas condiciones al derbi frente al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.