Eduardo Inda: “Los jugadores del Real Madrid le dijeron a Bonucci que era una pena que no fichase este verano”

Eduardo Inda no faltó a su habitual cita en el El Chiringuito de Jugones. El director de OKDIARIO, como es habitual, desveló información exclusiva sobre los puntos más calientes de la actualidad futbolísticas. Cristiano Ronaldo, Messi, Florentino Pérez o Leonardo Bonucci fueron en esta ocasión, los protagonistas de sus ‘exclusindas’.

Messi a Cristiano: “Has sido mejor”

Eduardo Inda desveló las palabras que Messi le dedicó a Cristiano Ronaldo después de que el portugués se llevase el premio The Best. “Este año tú has sido mejor que yo, enhorabuena”, le dijo el argentino antes de darle un abrazo.

Messi, renovación clandestina

El director de OKDIARIO también contó la última hora de la renovación de Messi: “Ya dimos con detalle el nuevo contrato de Messi con el Barcelona y dijimos que se firmaría en junio. Pero se ha ido demorando por la mala no, malísima tampoco, relación que tiene Leo con el presidente. No quiere hacerse la foto con Bartomeu. Están en ese tira y afloja. Leo quiere una renovación clandestina. Y hay que recordar que en enero será libre y a cualquier equipo le costaría cero euros”.

“A Messi también le preocupa la independencia de Cataluña porque tiene inversiones allí y su dinero valdría la mitad”, recordó.

Los madridistas charlaron con Bonucci

Además, Inda desveló que algunos jugadores del Real Madrid le dijeron a Bonucci que era “una pena” que no hubiese fichado este verano. “Estuvo más cerca de lo que yo pensaba. Más que por el entrenador, que apuesta por Varane, por gente de la plantilla que le quería”, añadió.

Zidane descarta fichajes

“El presidente habló con Zidane y le planteó la posibilidad de hacer refuerzos”, desveló el director de OKDIARIO. “Presi, voy a ir con lo que tengo hasta el final”, respondió el francés a Florentino.

“Salvo que haya alguna baja por lesión no se va a fichar a nadie. Es una apuesta muy clara por los titulares y los jugadores que van rotando”, apuntó Inda.

Florentino y Larrea

“En el Mundial del 86 hubo la mano de Dios de Maradona y el otro día en el Camp Nou se generó la línea de Dios. Hizo un extraño y este domingo Florentino Pérez le dijo a Larrea que el Barça en nueve jornadas se ha adelantado en cuatro jornadas de forma ilegal“, dijo Inda. Además, desveló que le pidió al presidente de la Federación “la utilización del VAR para competir todo en igualdad de condiciones”.