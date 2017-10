Colocan a Jadon Sancho en el punto de mira del Madrid

Pep Guardiola siempre ha presumido de cuidar la cantera allá por dónde ha pasado. Mentira. Si bien es cierto que en el Barcelona subió al primer equipo a Busquets y Pedro -entre otros-, tanto en el Bayern de Múnich como en el Manchester City ha preferido tirar de talonario y sino que se lo digan a Jadon Sancho, al que maltrató este verano y ahora es objetivo del Real Madrid según la prensa inglesa.

Tal y como ha revelado este fin de semana el diario The Mirrror, el club blanco sigue atento a las grandes promesas que se están presentando en el Mundial sub’17 y además del brasileño Alan, el internacional inglés ha anotado tres goles y dado dos asistencias. La baby Pross, así como se le conoce al combinado británico, ya está en semifinales del citado torneo gracias a la actuación del jugador del Borussia Dortmund en la fase de grupos.

Y es que el natural de Londres se marchó del conjunto citizen en el pasado mercado de fichajes porque su entrenador no le prometió un sitio en el primer equipo, cosa que sí hicieron en Alemania a cambio de un desembolso económico de nueve millones de euros con tan sólo 17 años. Sin embargo, a su llegada se encontró con que no tenía la autorización para jugar por ser menor de edad y no fue hasta poco antes del campeonato mundial cuando se la dieran.

El pasado martes se desplazó desde la India -sede del mismo- hasta Dortmund después de que la entidad germana ejecutase su opción de regreso. Fue incluido en la lista del partido de Champions League ante el Apoel de Nicosia aunque no jugó, hecho que sí pudo hacer el domingo en Bundesliga frente al Eintracht: seis minutos.

Un Real Madrid de futuro

Vinicius Júnior comandará el Real Madrid de 2020 en adelante. Además de la perla brasileña, muchos otros jugadores de su edad como su compatriota Alan pueden acompañarle en la aventura. Jadon Sancho puede ser una de las piezas que encajen en el puzzle del futuro, así como la de dos madridistas españoles como Moha y Gelabert que también están triunfando en el Mundial sub’17.