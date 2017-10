El Real Madrid tenía razón con James: fracasa en el Bayern

El Real Madrid tenía razón con James Rodríguez. El jugador sigue a años luz de aquel futbolista que deslumbró en el Mundial 2014 y en su primer año vestido de blanco y en Múnich ya son conscientes de ello. Tras el despido de Ancelotti se ha quedado huérfano en el equipo y con Jupp Heynckes sólo ha jugado 12 minutos de 180 posibles.

Tras haber disputado 1.824 minutos la pasada temporada con la camiseta del Real Madrid, el colombiano pidió marcharse para buscar protagonismo en otro grande de Europa pero en Alemania está jugando incluso menos que a las órdenes de Zinedine Zidane. En los primeros ocho partidos de la Bundelisga apenas ha jugado 107 minutos y tras el despido de Ancelotti parece que su futuro no es nada halagador.

El técnico italiano llamó a filas al colombiano tras conocer su descontento en el Real Madrid pero su rendimiento ni siquiera convenció al técnico con el que mostró su mejor versión. En los seis partidos con Ancelotti en el campeonato alemán se perdió dos por lesión, uno se quedó fuera por decisión técnica, dos fue suplente (jugó 12 y 5 minutos) y tan solo en uno fue titular. La buena armonía entre ambos acabó en el duelo de París cuando les sustituyó en el minuto 45 de partido.

Y tras la llegada de Jupp Heynckes todo se ha torcido aún más para James Rodríguez. En el primer partido de Sagnol ante el Hertha no jugó, y en el estreno del técnico bávaro ante el Friburgo también estuvo en el banquillo todo el partido y en Champions ante el Celtic apenas jugó 12 minutos a pesar del 3-0 que lucía en el marcador desde el minuto 51 de partido. En total, en este primer tramo de temporada, James Rodríguez ha disputado 249 minutos entre Liga y la máxima competición Europea en los que ha anotado un gol y repartido una asistencia.

Su rendimiento no convence a Heynckes

Estos números dan la razón a Zidane: James era un buen jugador pero no estaba al nivel suficiente como para tener un puesto en el once titular del Real Madrid. El colombiano no aceptó su rol en la rotación y decidió marcharse a un grande para callar bocas y demostrar su nivel pero lamentablemente no lo está haciendo.

De momento no cuenta para Heynckes y todo se podría convertir en un camino tortuoso para él si su situación sigue siendo la misma. Porque James aún tiene otro año más de cesión en el Bayern, que le paga la ficha y además abona cinco millones de euros al Real Madrid por cada una de las temporadas: total 10 kilos.

Si el conjunto alemán quisiera comprarlo de forma definitiva tendría que poner 32,5 millones encima de la mesa pero todo hace indicar a día de hoy que esto no sucederá. Porque James está fracasando en su primer año lejos del Bernabéu y los números refutan esta teoría.