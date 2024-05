Jorge Rey se adelanta y confirma lo que no queremos oír: esto es lo que va a pasar con las temperaturas los próximos meses

Se vuelve a adelantar Jorge Rey y nos confirma lo que no queremos oír, nos espera un cambio importante en las temperaturas los próximos meses que dejarán en shock a más de uno. Nos enfrentamos a un duro cambio en el tiempo que hemos empezado a ver durante estos días de primavera.

Pasamos de las temperaturas en marcado descenso a volver a subir hasta cifras que quizás nunca hubiéramos visto. De lo más bajo, hasta lo más alto, en una montaña rusa, que este adolescente se encarga de descubrirnos.

Se adelanta y confirma lo que no queremos oír Jorge Rey

El año 2023 se cerró con las temperaturas más altas desde que se tienen registros, unos marcadores que quizás nadie hubiera esperado que se produjeran y en esencia acabaron siendo los que nos afectaron de lleno. Vivimos varias olas de calor en un año que realmente sorprendió a más de uno por las características a las que nos enfrentamos.

Son momentos de grandes cambios y de situaciones que han acabado generando una serie de momentos muy especiales, especialmente en estas jornadas que hemos dejado atrás. De las temperaturas anómalas para la época del año a esas subidas y bajadas de lo más bruscas que hemos continuado en un 2024 con ciertas novedades importantes. Las temperaturas se han mantenido estables, pero han supuesto un cambio importante en cuanto a la diferencia entre las distintas estaciones del año.

Hemos pasado de un verano extremadamente caluroso a un invierno muy suave que solo se ha manifestado con la llegada de la primavera. Son cambios a los que debemos enfrentarnos y para conseguirlo, nada mejor que hacerlo desde estas próximas jornadas que quizás nos traen más de una sorpresa. Uno de los expertos que no duda en adelantarse al resto y decirnos algo que quizás no querríamos oír es Jorge Rey. El adolescente, que en su día predijo la llegada de Filomena, no trae buenas noticias.

Estamos ante unos cambios de tiempo que quizás nos empujan a estar más pendientes de una situación extraña. Durante los próximos meses, el método de las cabañuelas parece indicar que vamos a estar expuestos a cambios importantes. Rey tiene muy claro qué es lo que nos espera y lo comparte desde su canal de El tiempo.

Esto es lo que va a pasar con las temperaturas los próximos meses

Nos espera un importante cambio en las temperaturas que nos traerá novedades importantes durante los próximos meses, Jorge Rey es uno de los expertos en el tiempo que no ha dudado en traernos una previsión a largo plazo. De momento, parece que coincide directamente con la AEMET y nos permite empezar a prepararnos para lo que está por llegar. Una situación que representa una anomalía a la que tendremos que enfrentarnos, nos guste o no, próximamente.

Tal y como nos indica Jorge Rey: «Será un mes de mayo en el que las tormentas no falten, se intensificarán con la llegada de mediados de mes». Además de estas tormentas, también viviremos una auténtica montaña rusa de temperaturas, por lo que será mejor que nos preparemos para afrontar estos cambios que quizás debemos empezar a ver en breve. Altibajos de temperaturas como las de esta misma semana.

De empezarla con unas temperaturas más frías de lo que sería habitual a terminarla con unas cifras que serán prácticamente de pleno verano. Jorge Rey tiene muy claro qué es lo que nos espera, pero la AEMET también en una previsión que alerta de un ascenso de las temperaturas que debemos empezar a ver llegar a mediados de esta semana. Desde su página web, no dudan en dar con unos datos que son sorprenderán. A partir de este mismo miércoles diremos adiós al paraguas y la chaqueta: «Se prevé tiempo anticiclónico y estable en todo el país, con cielos poco nubosos o intervalos de nubes altas, también de nubes medias en Canarias. Únicamente en el entorno cantábrico, nordeste de Galicia, alto Ebro y Pirineos se esperan intervalos de nubes bajas durante las primeras horas del día, pudiendo formarse brumas o nieblas en montaña. Asimismo, puede formarse nubosidad de evolución poco importante por la tarde en zonas del Pirineo catalán, con baja probabilidad de algún chubasco disperso. Probables brumas o bancos de nieblas matinales en el extremo norte».

Esta bonanza climatológica hará subir las cifras de los termómetros: «Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte del país, con pocos cambios en el tercio sur y extremo oeste peninsulares y en Canarias. Igualmente, predominarán los aumentos en las mínimas, aunque con algunos descensos en áreas del suroeste y nordeste. Heladas débiles en Pirineos, y probabilidad de superar los 30 grados en puntos de Canarias y valles del sudoeste peninsular».

Pero parece que seguiremos sin librarnos del fuerte viento: «Levante en el Estrecho y Alborán llegando a intervalos de fuerte y rachas muy fuertes. También del este en el Cantábrico con intervalos fuertes. Alisios en Canarias, tramontana en Menorca, y con intervalos fuertes, aunque tendiendo a amainar, en Ampurdán. En el resto soplarán vientos flojos variables con predominio del componente este, y régimen de brisas en litorales».