Jordi Roca se ha situado en el ámbito culinario como uno de los chefs más reconocidos de los últimos tiempos. Es considerado como el postrero catalán por excelencia y su trayectoria le ha hecho conseguir galardones y renombres como el de ‘héroe de la alimentación’ dado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre muchos otros. Junto a sus dos hermanos, fundó el restaurante El Celler de Can Roca, el cual ha sido catalogado como el mejor del mundo durante dos años consecutivos (2013 y 2014).

Jordi Roca en la presentación del restaurante Rocambolesc en Madrid

Su relevancia en el ámbito llega hasta el punto que ha visitado, en numerosas ocasiones, programas de la pequeña pantalla para deleitar a los telespectadores con sus conocimientos frente a los fogones. Y esto es justo lo que pasó anoche, cuando el menor de los hermanos Roca acudió, en calidad de invitado, a la final de la octava edición de MasterChef Celebrity. Allí su cometido se basaba en explicar la elaboración del plato que tendrían que recrear los finalistas, Laura Londoño y Álvaro Muñoz Escassi, para alzarse con el premio. Pero, más allá de participar como experto en la materia, su presencia llamó la atención a más de uno por su visible enfermedad en las cuerdas vocales.

Jordi Roca se vio obligado a susurrar, tanto al jurado como a los aspirantes, los diferentes pasos que había que seguir para conseguir el resultado perfecto del menú expuesto, debido a la persistente afonía de la que padece desde hace casi una década. Este inconveniente a la hora de hablar viene ligado a la distonía cervical con la que fue diagnosticado años atrás. Se trata de una rara enfermedad neurológica que él mismo se lanzó a explicar en sus redes sociales, la cual afecta directamente a la tonicidad muscular, especialmente en la zona del cuello.

«Como sabéis muchos, desde hace 7 años me quedé totalmente disfónico, perdí la voz por completo. Durante ese tiempo he tenido picos de voz que han ido y viniendo, pero cada vez estoy un poco mejor, voy mejorando la fonación, sobre todo he reaprendido a hablar sin esfuerzo», explicaba en su perfil oficial de Instagram. Visiblemente emocionado, el chef aseguraba que todo esfuerzo tiene una recompensa y que él había trabajado mucho para poder recuperar el sonido de su voz: «Aunque parezca mentira, cuanto te pasa algo como lo que a mí me pasó cuesta muchísimo volver a retomar el hilo de la voz».

¿En qué consiste la distonía cervical?

Según la definición ofrecida por el Centro Médico ABC, «la distonía cervical es un trastorno neurológico doloroso que ocasiona contracciones musculares en el cuello de manera involuntaria, haciendo que la cabeza se mueva hacia el frente o hacia atrás o gire hacia los lados». En el caso de Jordi Roca, esta enfermedad le afectó a las cuerdas vocales, las cuales no podían realizar los movimientos necesarios para verbalizar correctamente.

La distonía cervical forma parte del grupo de «enfermedades raras» ya que tan solo afecta a una de cada 25.000 personas. De hecho, es difícil dar con un diagnóstico claro de primeras, por lo que requiere muchas pruebas médicas hasta dar con el resultado. Según varios estudios, es más común ver a pacientes hombres que mujeres.