Pochettino confirma su candidatura

Hay vida después de Zinedine Zidane. El empate que sacó el Tottenham del Santiago Bernabéu ha terminado de confirmar que su entrenador, Mauricio Pochettino, lo tiene todo para ser, en un futuro muy lejano, el sustituto de Zinedine Zidane en el Real Madrid.

La valentía que demostró sacando a dos delanteros puros como Fernando Llorente y Harry Kane en el siempre difícil feudo madridista gustó mucho en la cúpula blanca, así como sus últimas temporadas con los Spurs. Sin embargo, fue en su etapa en el Espanyol donde Pochettino ya llamó la atención de los dirigentes madridistas. Si bien es cierto que aún hay Zizou para rato en el banquillo merengue, el técnico argentino sumó un punto más que necesario tanto a nivel colectivo como personalmente para poder cumplir en el futuro el sueño de cualquiera de su profesión.

Pochettino reveló en una entrevista antes del partido que “nunca entrenaría a un enemigo como el Barça“. “Uno en la vida tiene valores que le enseñaron desde pequeño y yo no tengo nada que ver con ellos. Hemos sido siempre rivales y no creo que nunca pueda porque me traicionaría a mí mismo y lo más importante es respetarse uno”, añadió en Onda Cero.

Sin embargo, Pochettino no dijo lo mismo del Real Madrid, toreando la pregunta desde el mismo medio: “Estoy muy centrado en mi proyecto en el Tottenham porque al final los resultados son los que te van a poner tu fecha de caducidad”.

Guardiola y Xavi son sus enemigos

Sus más de 10 años en el Espanyol -divididos en tres etapas (dos de jugador y una de entrenador)– crearon su rivalidad con el Barcelona, y por lo tanto a dos de los grandes ensalzadores de su estilo y supuestos valors durante esta época: Pep Guardiola y Xavi Hernández.

La relación de Pochettino con su ahora homólogo viene de cuando ya rivalizaban sobre el terreno de juego. Después, en los banquillos aumentaron el cruce de declaraciones hasta el punto de reencontrarse ahora en la Premier, uno al frente del Tottenham y el otro en el Manchester City: “Nunca hablé de su Barça como el equipo de Messi”, dijo antes de su visita al Bernabéu tras otro menosprecio de Pep en torno a Kane.

Con Xavi Hernández, la tensión es aún superior como demostró en una de sus últimas citas en las que respondía a unas supuestas palabras del ex capitán azulgrana contra su persona: “Es mi enemigo y me odia”.