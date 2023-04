Javier Cárdenas te cuenta hoy en su programa la historia de Marina Balmasheva, una mujer que dejó a su esposo para casarse con su hijastro de 23 años y ya tienen dos hijos. Marina es una influencer rusa de 35 años y la fama de Balmasheva empezó a llegar cuando comenzó a compartir su gran cambio físico y su pérdida de peso. Compartía su vida con su esposo, Alexey Shavyrin, de 45 años, con el que tiene cinco hijos adoptados en común. Por su parte, Alexey la acusó de «seducir» a su hijo cuando llegó a casa de la universidad. «Ella sedujo a mi hijo. No había tenido novia antes que ella. No eran tímidos para tener relaciones sexuales mientras yo estaba en casa. Habría perdonado su engaño, si no fuera por mi hijo», explicó.

Fue en ese entonces que la mujer rusa se separó de toda la familia, pero de a poco comenzó a saber de Vladímir por una cuestión de afecto. Con el correr del tiempo este cariño mutó y una atracción irresistible entre ambos llevó las cosas a otro lugar. A partir de ahí, se hizo famosa por mantener una relación amorosa con Vladímir, a quien crío durante 13 años como su hijo.

Con el paso de los meses, otra noticia vuelve a ensalzar aún más esta ‘curiosa’ historia de amor, pues Marina hoy espera un bebé. Los tres acudieron a un programa de televisión ruso para contar su historia y dar cada uno su versión, lo cual provocó que la nueva vida de Marina Balmasheva y Vladímir Shavyrin se hiciera más popular y ahora la influencer acumule más de 465.000 seguidores en una plataforma de redes sociales, 65.000 más que hace cinco meses.