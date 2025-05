Éste será el puesto de Melody en Eurovisión según las casas de apuestas y no hay vuelta atrás

Eurovisión calienta motores y las casas de apuestas ya han dictado sentencia, se sabe el puesto de Melody en este importante festival. Este año vamos a tener que enfrentarnos a unos competidores de lo más serios, de la mano de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante en todos los sentidos. Nos enfrentamos a unos competidores que pondrán a esta famosa cantante en su lugar y lo harán de tal forma que deberemos empezar a prepararnos para lo peor.

Ganar Eurovisión es complicado, pero no imposible, tenemos por delante, uno de los más importantes festivales del momento. Por lo que, quizás hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta que la calidad se nota y empieza a ser una realidad en unos días en los que quizás hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta algunas novedades destacadas. Es momento de apostar claramente por una candidata que puede darnos ese puesto ganador que quizás hasta ahora no habíamos esperado. Aunque las casas de subastas no dicen lo mismo, sino todo lo contrario, sitúan a esta cantante en una posición del todo inesperada.

Las casas de apuestas no tienen ninguna duda

La realidad siempre suele superar cualquier ficción. Antes de imaginarnos a varias personas ganando este concurso, debemos tener en cuenta que en él se la juegan países de gran peso. Es decir, tenemos que aprovechar al máximo determinados elementos que quizás hasta la fecha no sabíamos que teníamos en mente.

Tocará ver qué es lo que puede pasar con algunos elementos que pueden ser los que marquen unas jornadas cargadas de actividad. Eurovisión es un clásico para los amantes de la música más auténtica que no duda en darnos lo mejor de una forma o de otra.

Es momento de apostar claramente por ciertos elementos que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante. Por lo que, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa determinados elementos que pueden hacer que esta cantante haga historia.

De momento, las apuestas de aquellos que entienden de música o simplemente quieren ganar un dinero sitúa a esta cantante en una posición que quizás nadie hubiera esperado. Provocando más de un problema para aquellos que quieren ver a España en lo más alto. La posición que parece definitiva en las casas de apuestas quizás nos sorprenderá.

El puesto de Melody en Eurovisión en las casas de apuestas

Las casas de apuestas parece que ya tienen el número que ocupará Melody en este ranking que sitúa a la cantante en la posición 23 de 37 competidores. Teniendo en cuenta el puesto que ha ocupado España en las anteriores ediciones, lo que tiene por delante es un cambio para el que debemos estar acostumbrados.

Melody quedaría por detrás del mítico Rodolfo Chikilicuatre o las Kétchup, siguiendo la tendencia actual de los últimos puestos en este prestigioso festival.