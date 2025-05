No sólo caerá lluvia: el aviso de la AEMET que afecta a estas zonas de España

La AEMET lanza un importante aviso que afecta a determinadas zonas de España, no sólo estaremos a merced de una lluvia que puede cambiarlo todo. Los expertos estarán muy pendientes de una previsión del tiempo que, sin duda alguna, puede sorprendernos más de lo que nos imaginaríamos. Tenemos por delante una serie de actuaciones que pueden cambiarlo todo y acabarán marcando la diferencia. Sin duda alguna, tenemos que estar pendientes de unos cambios que pueden llegar a ser especialmente complicados de ver llegar.

Estos expertos no dudan en lanzar un importante aviso para una vuelta a la rutina que puede traer consecuencias inesperadas. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estamos ante un mes de mayo en el que todo puede ser posible. Con ciertas novedades que serán las que convertirán estas jornadas en algo realmente muy diferente. Es hora de que nos preparemos para lo peor, de que empecemos a tener claro de que no estamos ante una primavera habitual, sino que tenemos por delante una serie de cambios que acabarán siendo una realidad. Toma nota de lo que puede pasar en estas zonas de España, no sólo la lluvia será una amenaza.

No sólo caerá lluvia

La lluvia puede ser una opción ante la llegada de una nueva borrasca. Dejamos atrás la que sería una temporada de grandes cambios con la llegada de esas lluvias que han acabado siendo una realidad y nos lanzamos a por una situación del todo inesperada.

Llega un cielo amenazante que nos dicta una serie de elementos que pueden acabar siendo inusuales en esta época del año. Nos enfrentamos a una primavera en la que, no sólo la lluvia puede ser un problema, sino que vamos a descubrir un cambio que va más allá.

Son días en los que esta nueva borrasca que nos visitará, lo hará acompañada de un descenso de las temperaturas que puede llegar de improviso. Sin esperarlo, podemos tener entre manos, una situación de marcada inestabilidad que hará que no sólo tengamos que preocuparnos de la lluvia, sino que hay otro factor que nos puede afectar de lleno.

La inestabilidad de estos días que quizás hasta el momento no habíamos ni esperado. Tendremos que apostar claramente por un tipo de elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.

Este aviso de la AEMET afectará a estas zonas

Los expertos de la AEMET están muy pendientes de estos puntos del país en los que tendremos que ver llegar determinados cambios que hasta el momento no pensábamos que tendríamos por delante. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en unos días de primavera.

Este mismo lunes han activado más de una alerta, la AEMET desde su página web advierte: «En la Península y Baleares es probable la aproximación y entrada de un nuevo frente atlántico por el extremo norte, con abundante nubosidad y probables precipitaciones extendiéndose hacia el sur en gran parte del territorio. Se prevén más intensas en la mitad norte, siendo localmente fuertes, acompañadas de tormenta en el centro peninsular, que ademas pueden ser persistentes en el extremo noreste. Pueden ser en forma de nieve en el Pirineo, con una cota de nieve de 2200-2400 metros cayendo a 1400-1600 m con el paso del día. En el medio y bajo Ebro, sudeste peninsular y sur de Baleares predominarán intervalos nubosos y las precipitaciones son poco probables o no se esperan, salvo en zonas montañosas del centro sur y del sudeste, donde pueden darse precipitaciones dispersas de madrugada, remanentes del día anterior. Al final del día tiende a quedar poco nuboso en la vertiente atlántica y resto del tercio sur. En Canarias es probable un aumento de nubosidad de origen subtropical, con alguna precipitación débil y dispersa en las islas de mayor relieve».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas aumentarán en la vertiente atlántica y descenderán en el resto, de forma moderada o notable en el extremo norte y tercio nordeste. Las mínimas descenderán en general, especialmente en la mitad norte, con heladas en el Pirineo. Sin grandes cambios en Canarias. Predominarán vientos de componente norte en la mitad norte, componente oeste en la mitad sur y componente oeste variables en Baleares. Son probables intervalos de fuerte en litorales de Galicia y de Alborán así como, al final, en el bajo Ebro y mar Balear donde podrá haber rachas muy fuertes. En Canarias soplará alisio de flojo a moderado».

Las alertas estarán activadas: «Posibles precipitaciones localmente fuertes, acompañadas de tormenta en el centro peninsular, que además pueden ser persistentes en el extremo noreste. Posibilidad de rachas muy fuertes en el bajo Ebro a últimas horas del día». Tocará sacar el paraguas y quizás la ropa de invierno en algunos puntos del país.