Atentos a la noticia que cuenta Javier Cárdenas. Las asociaciones de trabajadoras sexuales que luchan contra la abolición de la prostitución amenazan con publicar nombres, fotos y vídeos de políticos usando sus servicios, incluidos ministros.

Hablamos con ellas y están muy enfadadas de que el Gobierno siga adelante con la modificación del artículo del Código Penal, buscando abolir lo que para ellas es un trabajo que hacen en libertad. Lo que han hecho es elaborar un listado de políticos que han usado sus servicios en el pasado o en la actualidad. Tienen nombres, fotos y vídeos con alguno de esos hombres, aunque también un 20% de la prostitución la ejercen chicos, por lo tanto, también podría haber mujeres que han solicitado estos servicios.

Ellas dicen que no es una amenaza, que simplemente quieren que el Gobierno entienda que no se juega con su trabajo y si se ven obligadas a hacer públicas fotos, vídeos y nombres lo harán. Incluso han dicho que ministros y ministras del actual Gobierno también han usado sus servicios de prostitución.

La semana pasada se reunieron con el PSOE, y hace unos días hicieron lo propio con Vox. Es una situación gravísima que no se había visto nunca este país. Aunque no hablamos de delitos, hablamos de una cuestión ética, moral y de coherencia que puede llevar al traste con la carrera de más de uno. Javier Cárdenas dice que seguro que no se va a llegar a esa reforma y no cambiarán la ley, porque si ese listado es así no se van a arriesgar.