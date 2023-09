Hoy Javier Cárdenas elogia en Levántate OK a Emiliano García-Page y dice que «qué lástima que no haya más valientes en el PSOE». Además, se ha hecho eco de la publicación de OKDIARIO, en el que Emiliano García-Page ha vuelto a mostrar su disconformidad con la voluntad del Gobierno en funciones de conceder la amnistía a los independentistas catalanes a cambio de su apoyo a Sánchez en una hipotética investidura del candidato del PSOE. El presidente de Castilla La-Mancha ha recordado que tanto Sánchez como el resto del Consejo de Ministros «se han hartado de decir que la amnistía no cabía en la Constitución y esa era la contestación que se daba continuamente a ERC. Qué eso cambie de un día para otro, es enormemente grave», ha señalado García-Page este miércoles. El barón socialista ha lamentado otro «cambio de opinión» dentro de su partido y ha aseverado que sus compañeros «tendrán que explicar o aclarar», ya que «no han pasado ni dos meses desde las generales a las que el PSOE y todo el Gobierno acudió con el planteamiento de que la amnistía no cabía en la Constitución».

Emiliano García-Page, una de las voces más críticas con Sánchez dentro del PSOE, ha vuelto a mostrar su disconformidad con la pretensión de su partido de ceder ante los independentistas catalanes y conceder una amnistía general a todos los condenados por el 1-O. No obstante, el líder del PSOE en Castilla La-Mancha ha querido ajustarse a los hechos y ha reconocido que todavía no ha escuchado a Pedro Sánchez afirmar que está a favor de la amnistía. «Lo último que dijo es que no cabía en la Constitución», Page ha expresado su deseo de dejar a los extremos a los lados y recuperar las corriente moderadas. El manchego ha pedido, una vez más, superar el debate «guerracivilista». «De los extremos no van a venir nunca las soluciones. Tienen que venir de las opiniones más moderadas y ese es el espacio en el que algunos nos vamos a empeñar en que no se pierda en España. Porque si no estamos condenados a que una mitad esté enfrentada a la otra mitad», ha lamentado el socialista.