Hay casos como el que te explica hoy Javier Cárdenas en los que no se entiende que la gente no ayude a alguien que está siendo acosada, independientemente de que la víctima se defendió correctamente, pero que los demás que están en el autobús, no alcen la voz para arropar la justa decisión de la conductora, sinceramente no se entiende y por desgracia pasa mucho.

La conductora llevaba un autobús nocturno en Barcelona y expulsó a un pasajero «ebrio» por acosarla con comentarios sexuales, todo ello según ha explicado el autor de un vídeo que muestra los hechos y se ha hecho viral en redes sociales. Cuando ella le estaba expulsando del autobús le dijo: «Lo que yo estoy haciendo es que me respetes». Obliga al pasajero a abandonarlo mientras asegura: «No me hace falta llamar a la policía y perder 20 minutos, ni yo ni ellos», en referencia al resto de pasajeros. «La próxima vez bebes menos o te callas antes». En el vídeo se puede ver como la conductora intenta echar al pasajero a la fuerza cansada de sus supuestas faltas de respeto: «Bájate del bus. Lo que yo estoy haciendo es que me respetes. Te he pedido por favor que te sientes y te he pedido que te calles», dice.

La conductora le dice al acosador que por culpa suya está retrasando al resto de pasajeros y que ella no va a tolerar más faltas de respeto: «Luego si quieres te pones a llorar y a llamarle guapa al de atrás. Que te vendrá un hombre de 50 años y llámale guapa a él». Una de las pasajeras presentes en la escena invita al hombre a abandonar el autobús, él acaba cediendo y bajando, pero lo dicho, que lástima que no se alce la voz contra estas personas, ayudando a los agredidos.