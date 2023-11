En Levántate OK, Javier Cárdenas explica que el juez Pedraz se ha hartado y ha indicado a los Pujol que el juicio oral será inminente. Un recorrido que llega hasta aquí después de que hace dos años, el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, abriera juicio oral al ex presidente de Cataluña, a sus siete hijos y a otras 11 personas, entre ellas la ex mujer de su hijo Jordi Pujol Ferrusola.

Por otro lado, según se relata en el espacio de Javier Cárdenas, el juez también ha ratificado la situación de libertad de los acusados y explicó que «no existe la necesidad de asegurar su presencia en las sesiones de juicio oral con una situación distinta a la que han mantenido durante el proceso, incluida la de dejar constancia del domicilio en España y la obligación de comparecer a cuantos llamamientos judiciales sean precisos». Pero el juez se ha cansado ya: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado por concluido el cribado en el procedimiento que se sigue contra el ex presidente catalán Jordi Pujol y sus hijos por el presunto origen ilegal de su patrimonio familiar, acercándolos así al banquillo de los acusados. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha puesto así fin a meses de pulso a cuenta del acceso a la causa.

Según se explica en el espacio de Javier Cárdenas, el clan ha denunciado que seguía sin tener un acceso pleno a toda la documental, problemas que se analizaron desde el Ministerio de Justicia, responsable de la plataforma digital donde se archiva el material de la causa, garantizando tanto el acceso como la descarga del mismo. La defensa de los Pujol ha presentado un recurso en el que insiste al juez en que autorice esta última ampliación del expurgo, razonando que «deriva de la posibilidad de acceder a carpetas a las que anteriormente no se había podido acceder», a lo que añade que algunos de los archivos no se han podido visionar porque «las dificultades y los problemas de acceso» persisten.