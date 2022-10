En el programa de Javier Cárdenas escuchamos hoy las últimas andanzas de Pablo Iglesias, que ahora va buscando una plaza de profesor en la universidad pública.

El fundador de Podemos se ha quedado sin plaza de profesor de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid a la que aspiraba. El ex vicepresidente, según la resolución del proceso de selección lanzada por este departamento, quedó en quinto puesto de las siete personas que optaban a esa plaza.Para puntuar, la comisión incluía una serie de criterios como experiencia profesional (el apartado que más contaba), experiencia docente y otros méritos. El ex vicepresidente y ex líder de Podemos se queda en una calificación de cuatro mientras que la aspirante que se ha alzado con la plaza ha conseguido 7,4 puntos.

Recordemos que en verano, Pablo Iglesias detalló su deseo de regresar a la docencia en la Universidad Complutense al presentarse al concurso de dos plazas como profesor asociado, una a Periodismo y otra en la Facultad de Políticas, donde ya impartió docencia. Sorprende el interés de Iglesias por ejercer como maestro de periodistas teniendo en cuenta las palabras que dijo hace solo unos días en Chile, donde se mostró partidario de nacionalizar parcialmente los medios de comunicación.

Los examinadores dejan claro en los criterios de valoración que Pablo Iglesias no se merecía la plaza. En experiencia profesional obtiene un 2,4 sobre un máximo de 6. La ganadora de la oposición obtiene un 5,4 en este apartado y hay otros dos aspirantes con un 6. En experiencia docente en periodismo endosan al ex vicepresidente un 0 sobre 2. En experiencia como investigador en la materia logra un escueto 0,6 sobre 1. Por último, obtiene el punto extra por ser doctor y tener títulos académicos en otras materias ajenas al área de periodismo. Contra la propuesta de resolución cabe interponer recurso en el plazo de diez días hábiles. No obstante, parece difícil que Iglesias consiga mejorar su nota de 4. Necesitaría 3,4 puntos adicionales para, al menos, empatar con la vencedora de la prueba, la famosa periodista de Antena 3 y Televisión Española Sandra Daviú.