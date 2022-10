Hoy en el programa de Javier Cárdenas, hablamos con un ex socio de las clínicas dentales Vivanta. Recordemos que el Gobierno de Pedro Sánchez rescató a las clínicas Vivanta con 40 millones de euros. El Ejecutivo consideró secreto y de carácter reservado el contenido de los informes por los que el Consejo de Ministros y la SEPI concedieron a ese grupo dental un préstamo participativo de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,6 millones de euros del fondo de apoyo para la solvencia de empresas estratégicas.

Javier Cárdenas habla con Daniel Martín, ex socio de Vivanta, y nos cuenta que este grupo no cumple con los requisitos para ser rescatada con los fondos europeos. La empresa tenía que estar en el 2019 con ganancias y Vivanta ese año tenía unas pérdidas de 78,4 millones de euros. Otro requisito que no cumple es que no tenía que tener ninguna demanda judicial en los juzgados y Vivanta tenía muchas demandas de socios y empresarios.

Daniel Martín y varios ex socios más han denunciado esto ante la fiscalía europea porque muchos de los empresarios que vendieron las clínicas invirtieron su dinero en el grupo confiando en todo lo que les dijeron de que iba a ser un grupo grande y especial. Daniel Martín aclara que los fondos del grupo se han quedado con dinero de tratamientos que han pagado por anticipado, al igual que el dinero de los fondos europeos. En 2019 tenían más de 260 clínicas y a día de hoy tienen 156 clínicas y han destruido en 4 años más de 500 puestos de trabajo.