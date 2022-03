Hoy es viernes y finaliza la semana del morning show del momento, Levántate OK. En esta ocasión, Javier Cárdenas denuncia el hecho de que los ex presidentes catalanes tenga un sueldo de por vida, sólo por el hecho de haber dirigido la Generalitat de Cataluña. Y contrasta esta realidad con la de la Comunidad de Madrid, donde este hecho no sucede, Ni siquiera en la presidencia del Gobierno. «Quim Torra no cree en la Justicia española, pero cobra 10.000 euros al mes que le pagamos entre todos», ha destacado Cárdenas.

