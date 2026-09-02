Calendario laboral de País Vasco 2026: cuántos festivos y puentes quedan este año

Con septiembre ya estrenado, muchos acabaron sus vacaciones el pasado lunes, de modo que ya están de vuelta a los horarios de siempre. Pero esta es también la época en la que de alguna manera, comienza la cuenta atrás para terminar 2026 de modo que si alguien está pensando ya en el próximo puente, será bueno repasar el calendario laboral del País Vasco y ver cuáles son los próximos festivos que vamos a tener hasta finalizar el año.

Las fechas confirmadas son tres: el 12 de octubre, el 8 de diciembre y el día de Navidad, 25 de diciembre. Estos serían los tres festivos que nos qudan aunque el calendario puede dar algo más de sí dependiendo de dónde se trabaje, ya que a estas jornadas se añaden las fiestas locales de cada municipio. Y de las mencionadas, al menos, dos de las fechas que quedan caen bien para quienes trabajan de lunes a viernes. El 12 de octubre será lunes, mientras que Navidad llegará en viernes. En ambos casos habrá tres días seguidos de descanso sin necesidad de gastar vacaciones. Diciembre, en cambio, no traerá el puente habitual: el 6 de diciembre cae en domingo y la Inmaculada, el día 8, será martes.

Cuántos festivos quedan en el País Vasco en 2026

Sólo quedan tres festivos comunes en el País Vasco antes de terminar 2026 y el primero no llegará hasta octubre. Será el lunes 12, Fiesta Nacional de España, una fecha que este año permitirá alargar el fin de semana. Después habrá que esperar hasta diciembre. El martes 8 será festivo por la Inmaculada Concepción y el viernes 25, por Navidad. No habrá más festivos comunes en el País Vasco entre septiembre y final de año, aunque pueden sumarse las fiestas locales que correspondan en cada municipio.

Así queda el calendario de festivos para este año:

12 de octubre, lunes : Fiesta Nacional de España.

: Fiesta Nacional de España. 8 de diciembre, martes: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. 25 de diciembre, viernes: Navidad.

Este año se da además una circunstancia que deja noviembre sin ningún festivo común aprovechable. Todos los Santos, 1 de noviembre, cae en domingo. Lo mismo sucede con el Día de la Constitución, ya que el 6 de diciembre también será domingo. En total, el calendario laboral contempla 12 festivos comunes y otros dos de carácter local. Estos últimos dependen del lugar en el que se trabaje, por lo que todavía puede quedar algún día libre adicional según el municipio.

Los puentes que quedan en el País Vasco hasta final de año

La primera ocasión para alargar el fin de semana llegará el 12 de octubre. Este año cae en lunes, por lo que quienes no trabajen sábado y domingo tendrán por delante tres días libres seguidos, del 10 al 12 de octubre. Después tocará esperar hasta diciembre. La Inmaculada, el día 8, cae en martes y deja una posibilidad interesante para quienes puedan cogerse libre el lunes 7 ya que este año el otro día festivo de diciembre, el 6 por la Constitución cae en domingo y la fiesta no se mueve al lunes. De este modo, podrán hacer puente aquellos que sí puedan pedir fiesta en el trabajo.

Navidad cerrará el calendario de festivos comunes del año y, esta vez, la fecha cae mejor. El 25 de diciembre será viernes, lo que permitirá enlazar directamente con el sábado 26 y el domingo 27. Otro fin de semana largo para quienes trabajen de lunes a viernes. Aun así, estas no tienen por qué ser las únicas jornadas libres que queden hasta enero. Cada municipio cuenta con sus propias fiestas locales y alguna puede celebrarse durante los últimos meses del año. Por eso, además del calendario general del País Vasco, merece la pena revisar el correspondiente a la localidad donde se trabaja.

Así ha sido el calendario laboral del País Vasco en 2026

El año comenzó con dos fechas muy próximas: el 1 de enero, Año Nuevo, y el 6 de enero, Día de Reyes. Después llegó una de las novedades del calendario de 2026, el 19 de marzo, San José. Luego Abril concentró tres jornadas festivas en apenas cinco días. El 2 de abril fue Jueves Santo, el día 3 Viernes Santo y el lunes 6 se celebró el Lunes de Pascua. El siguiente descanso común llegó el viernes 1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

Durante el verano se han celebrado los festivos del 25 de julio, Santiago Apóstol, y del 15 de agosto, Asunción de la Virgen. Esta última fecha cayó en sábado, por lo que tampoco permitió alargar el fin de semana a quienes trabajan de lunes a viernes. A estos días se han sumado los correspondientes a cada territorio y municipio. En Gipuzkoa, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, el 31 de julio, fue fiesta en todo el territorio histórico. Cada municipio cuenta además con sus propias fechas, por lo que el número y la distribución de los días libres no son idénticos para todos los trabajadores.

Con septiembre recién estrenado, la atención está ya en las tres fechas que quedan por delante. El 12 de octubre será lunes, el 8 de diciembre martes y Navidad viernes. Dos fines de semana largos y una posible oportunidad de cuatro días en diciembre para quien pueda librar el lunes 7. Y después de eso habrá que mirar ya al calendario laboral de 2027.