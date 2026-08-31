Fiestas de Zarauz 2026: programa, fechas, actividades y todo sobre la gran fiesta vasca

Ahora que finaliza el mes de agosto, los vecinos y visitantes a Zarauz tienen una cita que poco tiene que ver con dar por terminado el verano. Durante varios días, es habitual encontrarse por las calles de este pueblo de Guipúzcoa, a vecinos vestidos con trajes tradicionales, escuchar el sonido de txistus y trikitixas o cruzarse con alguna de las muchas actividades que se organizan con motivo de la Euskal Astea 2026.

Aunque la fecha que hay que apuntar es el 9 de septiembre, la fiesta no se limita únicamente a ese día. Este año ya hay actividades desde finales de agosto y la programación continuará durante los primeros días del mes. Clases y campeonatos de baile, bertsolaris, pelota, romerías o kalejiras son sólo algunas de las citas previstas antes de llegar al miércoles 9, cuando Zarauz celebre la Euskal Jaia, una celebración en la que muchos vecinos recuperarán la indumentaria típica y la música comenzará a sonar prácticamente desde que amanezca. La hora está prevista a las 7:00 horas, pero para entonces Zarauz llevará ya varios días de celebraciones. Antes habrá incluso una jornada reservada a los niños, el Haurren Euskal Jai Eguna, que se celebrará el domingo 6 de septiembre.

Cuándo se celebran las Fiestas de Zarauz y la Euskal Jaia 2026

La Euskal Astea de Zarauz se celebra del 1 al 9 de septiembre, aunque el programa cuenta con dos citas previas ya celebradas. Los días 27 y 28 de agosto, a las 22:00 horas en Santa Klara, tuvieron lugar las eliminatorias del Premio L. Lizardi de Jóvenes Bertsolaris. Y ya mañana martes 1 de septiembre comenzarán las actividades con clases de fandango y arin-arin en Frontoi Txiki y el Campeonato de Baile por Parejas de Adultos en Lege Zaharren Enparantza. Al día siguiente se repetirán las clases de baile y, a las 19:00 horas, llegará el II Festival de Trikitixa de la Euskal Astea.

El jueves 3 habrá una nueva clase de fandango y arin-arin y un campeonato de baile para parejas jóvenes. El viernes 4 se celebrará la final del Premio L. Lizardi de Jóvenes Bertsolaris, a las 22:00 horas en el Modelo. La entrada será gratuita.

El fin de semana concentra algunas de las principales actividades

El sábado 5 de septiembre comenzará con deporte. A las 11:00 horas saldrá desde Musika Plaza la XL carrera a favor del euskera y media hora después está previsto el XXXVIII Campeonato de Aurresku. A las 14:30 horas llegará otra de las citas del día, la XL comida popular, y por la tarde habrá kalejira. También está previsto un festival de pelota a las 18:30 horas en el polideportivo Aritzbatalde, con entrada gratuita.

El domingo 6 será el Haurren Euskal Jai Eguna, la Fiesta Vasca infantil. La jornada arrancará a las 10:30 horas con la reunión de dantzaris y continuará con kalejira, los bailes Agintariarena y Agurra y una actuación de los propios dantzaris. Por la tarde la celebración se trasladará hacia Iñurritza con gigantes y cabezudos, música, hinchables para niños y adolescentes y romería.

El lunes 7 habrá una nueva clase de fandango y arin-arin y una actuación de grupos culturales locales. El martes 8, víspera del gran día, se celebrarán bailes en Musika Plaza a las 19:00 horas y, a las 20:00, Zarauz Abesbatza cantará la Salve en la iglesia de los Franciscanos.

Programa de la Euskal Jaia de Zarauz 2026 del 9 de septiembre

El miércoles 9 de septiembre llegará finalmente el Euskal Jai Eguna. Y habrá que madrugar para vivirlo desde el principio, porque la primera cita está prevista a las 7:00 horas con la diana por las calles de Zarauz.

A las 8:00 saldrán Goiztarrak y Gure Boza y, media hora después, recorrerán las calles txistularis, trikitilaris, dulzaineros y los tunturros de Ituren. A las 10:30 horas se celebrará la Misa Mayor en la iglesia de los Franciscanos y, después, habrá partidos de pelota, herri kirolak y bertsolaris en Frontoi Txiki. Para los niños habrá juegos de madera en el parque Torre Luzea entre las 11:00 y las 14:00 horas.

También regresará el teatro de la mano de Alproja Taldea, que representará Asko genuen esateko a las 12:00 horas. Al mediodía habrá romerías y a las 13:00 horas se entregarán los premios del concurso de carrozas, que después podrán verse en Lege Zaharren Enparantza.

La fiesta continuará durante toda la tarde con kalejiras, juegos infantiles, trikitilaris y romerías. A las 20:00 horas tendrá lugar la Larrain Dantza popular y, desde las 22:00 horas, habrá baile con Bide Batez en Lege Zaharren Enparantza y otra romería en Musika Plaza.

Una fiesta vasca que se celebra en Zarauz desde 1924

La historia de la Euskal Jaia de Zarauz se remonta a 1924. La idea nació de Mauricio Flores Kaperotxipi y contó con el apoyo de otros vecinos vinculados a la sociedad La Reja. Aquella primera celebración pretendía reivindicar las costumbres y el folclore vasco y, al mismo tiempo, prolongar durante unos días el ambiente veraniego de Zarauz.

Lo que comenzó como una fiesta de una jornada fue creciendo hasta convertirse en una semana de actividades. Más de un siglo después, aquel propósito sigue muy presente. Música, euskera, dantzaris, bertsolaris y tradiciones populares volverán a ocupar las calles este septiembre y tendrán su máxima expresión el 9 de septiembre, día grande de la Euskal Jaia 2026.