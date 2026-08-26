Todo listo para San Antolín 2026 en Palencia: las fechas, conciertos y actividades que no te puedes perder

Es temporada de fiestas mayores. Las ciudades y pueblos se engalanan para celebrar los días más esperados del año. con las vacaciones a cuestas, se aprovecha para venerar al patrón y paso pasarlo bien con diversidad de actividades. Es el caso de San Antonín 2026 en Palencia, con conciertos, el recinto ferial, y muchas más actividades festivas que no te puedes perder.

El Ayuntamiento de Palencia ha dado a conocer el cartel de fiestas y los actos que se preparan para San Antolín 2026, que se celebrará del 27 de agosto hasta el 2 de septiembre. El pregón será este año de parte de AJO Micropoetisa y las jugadoras del C.D. Palencia Fútbol Femenino. Hay actos deportivos, conciertos, actividades para los más pequeños y una feria que cada año luce como nueva.

Las fiestas de San Antolín 2026 en Palencia

La programación se establece por días. El mismo jueves, 27 de agosto, cuando empieza la fiesta, se inaugura también el Mercado de Época y encendido de luces. Se abre el Recinto Ferial con el Día del Niño, luego estan los pregones, teatro, ballet y ya por la noche arrancan los conciertos con Los 40 Sessions con Dani Moreno «El Gallo», David Álvarez y Cristian San Bernardino en el Parque del Salón.

Feria de artesanía

Además, la XXVIII Feria de Artesanía de Palencia se celebrará del 28 de agosto al 6 de septiembre en el Paseo del Salón Isabel II, donde reunirá a 29 talleres procedentes de Castilla y León y de otras comunidades autónomas. La cita, organizada por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL), con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia y la Junta de Castilla y León, volverá a acercar los oficios artesanos al público coincidiendo con las fiestas de San Antolín, según explica el Ayuntamiento de Palencia.

Feria del libro

La Feria del Libro de Palencia tiene lugar del 28 de agosto al 6 de septiembre, y es uno de los eventos culturales más tradicionales y con mayor arraigo de toda la provincia. Para celebrar un aniversario tan especial, la feria incrementará su programa de actividades, reuniendo 14 variadas propuestas en las que tendrán cabida las convocatorias literario-musicales, los cuentacuentos, los talleres, las charlas, una sesión de micrófono abierto y diversas iniciativas de animación a la lectura y la escritura.

Palencia en Tapas

Con la llegada de las Fiestas, la gastronomía volverá a ocupar un papel protagonista en la programación festiva de la ciudad. La Asociación de Hostelería de Palencia y el Ayuntamiento de Palencia, a través de la Agencia de Desarrollo Local, han presentado la V edición de ‘Palencia en Tapas’, una ruta gastronómica que se desarrollará del 27 de agosto al 2 de septiembre y que este año alcanza una cifra récord con 18 establecimientos participantes.

Las fiestas de San Antolín 2026 en Palencia diversos días

Las fiestas siguen con la jornada del viernes 28 de agosto cuando están los conciertos de la Banda Municipal de Música en la Plaza de San Francisco, y por la noche diversos conciertos como el XI Heavy Festival con Angelus Apatrida, Vhaldemar y Darksena en Huertas del Obispo, y el concierto de Gonzalo Hermida en la Plaza Mayor. Luego vienen los fuegos artificiales en la Isla Dos Aguas y diversos conciertos por la noche.

El sábado es uno de los días grandes de esta fiesta. Este día mezcla deporte, el mercado Tradicional de Indumentaria e Instrumentos dentro del festival «A Concejo» en la Plaza Mayor, teatros, carreras solidarias, vermuts y hasta festivales de folklore. el día finaliza con el concierto de Leire Martínez en el Parque del Salón.

Mientras que el domingo 30 de agosto hay bailes a base de la orquesta Vermú con el Grupo Versus en la Plaza San José, además de la corrida de Rejones con toros de María Guiomar y Cortes de Moura para Sergio Galán, Diego Ventura y Sebastián Fernández.

Las fiestas continúan el lunes 31 de agosto con representaciones teatrales, el concierto de Tamara junto a la Banda Municipal de Música en la Plaza de la Inmaculada y el concierto de Celtas Cortos en el Parque del Salón.

El martes 1 de septiembre también hay corrida de todos, tardeo, y el concierto de Rosario Flores. El miércoles 2 de septiembre destaca la procesión de San Antolín desde la Plaza de la Inmaculada hasta la Plaza San Antolín y el concierto de Tanxugueiras y de Luz Casal.

Otros actos se prolongan hasta diversos días con menos actos como actuaciones musicales, torneos deportivos, la actuación del El Monaguillo en el Teatro Ortega y la feria todavía abierta para poder asistir y pasarlo bien. A partir de aquí vienen las clausuras de las fiestas con los últimos días y actos.