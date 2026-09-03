El cielo se presenta despejado hoy, 3 de septiembre de 2026, con algunos intervalos de nubes bajas al inicio. Las temperaturas mínimas van en descenso mientras que las máximas experimentan un leve aumento. Los vientos serán flojos, predominando del este y nordeste en el litoral y variables en el interior. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado con brisa suave y calor

El cielo de Bilbao se despereza lentamente bajo un manto de nubes y azules que invitarán a disfrutar de una jornada llena de matices. Esta jornada, marcada por temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 32 grados, promete calor en su apogeo, aunque la brisa, con una media de 10 km/h y algunas rachas que alcanzarán los 30 km/h, ofrecerá momentos de alivio. La humedad, en niveles significativos, hará que el ambiente se sienta un tanto pesado, sobre todo al mediodía.

Ya por la tarde, el sol se comportará como un bañista tímido, asomándose entre las nubes y dándonos una pequeña tregua. Las temperaturas se mantendrán agradables, en torno a los 25 grados y se espera una noche serena y cálida que permitirá disfrutar de las horas de luz, con el sol ocultándose a las 20:43. En esta jornada, no se pronostican chuvas ni sorpresas de agua, lo que permitirá pasear y disfrutar del aire libre sin preocupaciones.

Cielo gris y rachas de viento en Baracaldo

La brisa fresca que sopla por las calles de Baracaldo trae consigo un aura de inquietud, casi como si la naturaleza se preparara para un espectáculo inusual. Al amanecer, el cielo se presenta cubierto y las temperaturas rondan los 15 grados, mientras el viento, ya notable, anuncia que la jornada no será común. A medida que avance el día, se intensificarán las rachas, alcanzando hasta 30 km/h, con la probabilidad de lluvias que acompaña a un ambiente de humedad elevada.

La mañana será templada, pero el contraste se distinguirá en la tarde, cuando las temperaturas desciendan a unos 18 grados y el cielo cambiará a un gris más oscuro, presagiando lluvias que podrían llegar con fuerza. Con una sensación térmica que podría hacerse más fría, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien al salir, pues Baracaldo tendrá un carácter tempestuoso que no se olvidará fácilmente.

Guecho: cielo despejado y ambiente agradable

La jornada comienza con un hermoso amanecer en Guecho, donde el cielo se presentará mayoritariamente despejado, ideal para disfrutar de la salida del sol a las 07:38. A medida que avanza la mañana, la temperatura mínima de 16 grados y una humedad relativa del 50% brindarán un ambiente agradable. La sensación térmica se mantendrá en armonía con la temperatura, por lo que no se prevén lluvias durante esta parte del día.

Por la tarde, el calor se intensificará con una máxima que alcanzará los 27 grados. Aunque el cielo se tornará parcialmente nublado, la probabilidad de lluvias es mínima y no será necesario preocuparse. Además, el viento del noreste soplará a una velocidad de 10 km/h, generando una ligera brisa que hará la tarde más soportable. Con una duración de luz de 13 horas, será un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Santurce: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscillan entre 15 y 28 grados. Las brisas suaves del noreste aportarán una sensación agradable, convirtiendo la mañana y la tarde en momentos ideales para disfrutar al aire libre, sin preocupaciones de lluvia.

Este es un día perfecto para pasear por el vecindario o disfrutar de una taza de café en alguna terraza, mientras se aprecian las pequeñas actividades cotidianas que hacen de Santurce un lugar especial. Aprovecha el ambiente tranquilo y la calidez del sol para desconectar y relajarte.

Cielo despejado y calor agradable en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos mayormente despejados y un ambiente fresco que invita a disfrutar del aire libre. Las temperaturas rondan los 15 grados, proporcionando una sensación agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, el tiempo se mantendrá favorable, alcanzando una máxima de 32 grados en la tarde, lo que promete un ambiente cálido y soleado.

Es recomendable que hoy lleves ropa ligera y cómoda, especialmente para las horas más cálidas. Además, no olvides las gafas de sol, ya que el sol brillará con fuerza a lo largo del día, haciendo de esta jornada una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre y disfrutar del buen tiempo.