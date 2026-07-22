Zapatero también está detrás de la Ley de Nietos: pónganse en lo peor

Que la actividad de Zapatero era tan presuntamente delictiva como frenética es una evidencia, pues no había charco donde no estuviera metido, cobrando, por supuesto. Cómo será la cosa que el multiimputado ex presidente colaboró con el lobby de nietos de exiliados en Argentina, el mismo que tuvo un papel protagonista en la ley de Memoria Democrática.

El Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU) se reunió con Zapatero a finales de junio de 2018, justo tras la llegada de Pedro Sánchez al poder. Para entonces, esta organización ya trabajaba activamente con el fin de ampliar el concepto de beneficiarios de la nacionalidad que incluyó la ley de Memoria Histórica aprobada precisamente por el Ejecutivo de Zapatero en 2007. O sea, que Zapatero también estuvo metido en el ajo para conseguir lo que después se hizo realidad: que todo descendiente de emigrantes españoles, independientemente de si tuvieron que dejar España por razones políticas o no, pudiera obtener la nacionalidad española y, en consecuencia, votar. En 2022, poco antes de que el Gobierno aprobara la Ley de Memoria Democrática, Zapatero salió en defensa del texto, ya que, a su juicio, «perfecciona España». «Cualquier ángulo ciego merece ser rescatado», esgrimió Zapatero en un rapto supremo de cursilería.

OKDIARIO publicó el pasado 9 de julio que Juan Manuel de Hoz, portavoz del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU) de Argentina, se implicó tanto en esta maniobra electoralista del Gobierno de Sánchez que logró la nacionalidad española por la vía rápida y, en señal de agradecimiento, se afilió al PSOE al mes de entrar en vigor esta polémica norma. Lo que resulta inquietante, habida cuenta de los movimientos del ex presidente del Gobierno, es que pudiera haber hecho también negocio con este asunto. Nada es descartable, porque Zapatero no daba puntada sin hilo; es decir, sin obtener beneficio. ¿Zapatero en Argentina reuniéndose con los nietos del exilio antes de que se aprobara la ley? Pónganse en lo peor.