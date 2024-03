Yolanda Díaz se traga las mascarillas del PSOE

Desde que en la mañana del 21 de febrero Koldo García Izaguirre, mano derecha del ex ministro socialista de Transportes, José Luis Ábalos, fuera detenido por la Guardia Civil, acusado de cobrar presuntas comisiones ilegales en contratos de compra de mascarillas a diversas administraciones gobernadas por el PSOE, durante lo peor de la pandemia del Covid, hasta hoy, han pasado casi tres semanas. Veinte días en los que Yolanda Díaz ha ejercido a su manera sus funciones como vicepresidenta segunda y ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, pero ha renunciado a sus obligaciones como máxima representante de Sumar. Hasta hoy sólo había escrito un mensaje en X, antes Twitter, en el que compara a Koldo con el hermano de Ayuso y pide que se depuren sus responsabilidades, sin mencionar ni a Ábalos, ni a Armengol, ni a Torres, ni a ninguno de los muchos socialistas implicados en la trama.

Yolanda Díaz ha aprovechado estas tres semanas para insistir en su idea de reducir la jornada laboral sin disminuir proporcionalmente los salarios, lo que supondrá otra reducción más de la escasa productividad de las maltrechas empresas españolas. En esta línea se le ha ocurrido proponer obligar a que nuestros restaurantes cierren antes, porque a ella le parece «una locura que estén abiertos a la 1:00». Quizá fuera esta su manera de desviar la atención acerca del bofetón que los electores gallegos le dieron a su formación en las elecciones autonómicas del 18 de febrero, donde Sumar no consiguió ni un escaño, a pesar de ser ella gallega.

También ha tenido tiempo para viajar a Estados Unidos para allí firmar la Declaración sobre el sesgo algorítmico en el mundo del trabajo, lo que le dio pie a hacer declaraciones tan interesantes como que «los algoritmos no andan solos por la calle», información sin la que nadie sabe cómo hemos podido sobrevivir hasta ahora, o que «los algoritmos y las fórmulas matemáticas no son libres», lo que irrevocablemente se traducirá en nuevas prohibiciones y mayores impuestos que, como siempre, perjudicarán sobre todo a esos trabajadores a los que debería proteger una ministra de Trabajo. Posiblemente, tan negativa opinión sobre los algoritmos esté relacionada con esas otras declaraciones que hizo en septiembre, cuando dijo que «nos vamos al carajo, pero los ricos tienen cohetes para escapar de la Tierra», porque ya se sabe que sin algoritmos no hay cohetes que valgan.

La última idea genial a la que Yolanda Díaz ha dedicado su tiempo durante estas tres semanas ha sido anunciar en el Congreso una serie de medidas que propondrá para luchar contra la corrupción, entre las que destaca la prohibición de los indultos «para que éste no se pueda aplicar en casos de corrupción». Y eso a pesar de estar promoviendo junto al PSOE una ley que amnistiará la malversación de los independentistas catalanes y de haber votado a favor del indulto a Junqueras y al resto de condenados por malversación durante el golpe catalán de 2017.

Yolanda Díaz, además de ministra de Pedro Sánchez, es también la líder de la coalición electoral de extrema izquierda Sumar, que integra a 19 partidos diferentes y que en las pasadas elecciones de julio logró 31 diputados de los que los 5 que le correspondían a Podemos ya se han separado de ella, pero aún mantiene unidos a otros 5 que pertenecen a En Comú Podem, 5 más de Izquierda Unida, 2 de Compromís y 1 de Más Madrid, Chunta Aragonesista, Més per Mallorca y Más País.

Díaz se queja de lo gravísimo que le parece que «unos golfos estaban ganando dinero aprovechándose de los recursos de lo público», pero se limita a acusar a los comisionistas que cobraban esas comisiones sin atreverse a señalar a los socialistas que se las pagaban. Mientras, todos los partidos integrados en Sumar están viendo como Yolanda Díaz se traga las mascarillas del PSOE sin exigir que ninguno de los socialistas implicados dé explicaciones de los hechos por los que está investigando la justicia española y la fiscalía europea. Más pronto que tarde, si quieren sobrevivir a este nuevo escándalo de corrupción del PSOE, los socios de Yolanda Díaz tendrán que empezar a mostrar su discrepancia con este encubrimiento que les hace a ellos cómplices.