Yo no veré el final de esta historia

Este fin de semana y después de dos años en el internado UWC Atlantic College de Gales, la infanta Sofía ha finalizado sus estudios, graduándose en el transcurso de una gran ceremonia a la que asistieron los Reyes Felipe y Letizia como unos padres más, orgullosos de ver a su hija Sofía graduarse junto al resto de sus compañeros. La princesa Leonor fue la gran ausente, ya que se encontraba ese día a miles de kilómetros, concretamente en la República Dominicana, a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Se trata de la última etapa antes de regresar a España y seguir preparándose para ser un día digna sucesora de su padre. Puede suceder en cualquier año de este siglo. Y lo hará junto a Elisabeth de Bélgica, Ingrid de Noruega, Amalia de los Países Bajos y Estela de Suecia, heredera de la heredera sueca, las actuales princesas de edades similares a Leonor, que se convertirá así en la primera mujer heredera al trono de España desde que hace 182 años lo fuera Isabel II que, aunque fue proclamada reina en 1833, tras la muerte de su padre Fernando VII, realmente comenzó a reinar en 1843 con sólo 13 años.

Para suceder al Rey Felipe VI tendrán que pasar no muchos sino muchísimos años. No olvidemos que el actual Rey es un hombre muy joven. Cumplió, el pasado 30 de enero, 57 años. Y como los reyes, según palabras de la Reina Sofía, «no abdican sino que lo son hasta su muerte», aceptando que Felipe pueda vivir, todavía, treinta años o más, ¡larga vida a Su Majestad!, Leonor sería reina con 50 años o más si su padre falleciera a esas edades. A diferencia de la princesa Isabel de Inglaterra, que se convirtió en reina cuando acababa de cumplir 25 años.

El tiempo, ¿a favor o en contra?

Aceptando, también, que a vista de tantos años es difícil predecir con certeza si la Monarquía seguirá existiendo en España, ya que la viabilidad depende de muchos factores, incluyendo la evolución política, social y económica. Independientemente de que a los jóvenes españoles la institución no les quita el sueño, según Belén Domínguez Cebrián, periodista especializada en política internacional, «estos cuestionan su legitimidad por ser una institución eminentemente familiar y hereditaria y critican la figura del que ha sido su titular durante 40 años por los últimos escándalos de su reinado, aunque valoran positivamente la figura de Felipe VI. También a Leonor». Precisamente el Rey Felipe ha sorprendido anunciado que la princesa Leonor tendrá una nueva misión institucional lejos de España. Se trata de un cargo diplomático en la República Dominicana, demostrando la confianza del Rey en las capacidades de su hija y prepararla para futuras responsabilidades. Pero, este país no es precisamente el más adecuado para una futura reina. Otra cosa sería las Naciones Unidas o el Parlamento Europeo.

Mi edad, un hándicap

Tengo que aceptar humildemente pero con realismo que, por mi edad, el próximo 11 de junio cumpliré… ¡¡¡93 años!!!, al igual que ha reconocido el famoso científico británico David Attenborough, casi de mi misma edad, «yo no veré el final de esta historia». En mi caso, ni a Leonor como reina de España ni tampoco la posible desaparición de la Monarquía… ni tantas y tantas cosas, buenas y malas. Aunque mi salud es fantástica tanto a nivel físico como mental, tengo que reconocer, también, la realidad de mi vida. Con alegría y optimismo porque de cada 100 fallecidos en España, 30 tenían 90 años, hasta el extremo de que en los primeros cuatro meses de 2025 y según el Instituto Nacional de Estadística, murieron 48.520 personas con 90 o más años, lo que supone un 144% más de las 19.836 que con esa edad fallecieron en el 2000. Reconociendo que España es el país de la Unión Europea que registra una mayor esperanza de vida.

Carmen

Con estos datos tan positivos, es lógico y natural que viva con optimismo y alegría mi edad. Sólo con una preocupación de nombre femenino: Carmen. Porque, haciendo mías las palabras del recientemente fallecido Mario Vargas Llosa, «ella hace todo en mi vida y todo lo hace bien. Resuelve los problemas, administra la economía, pone orden en el caos de mi actividad profesional, mantiene a raya a los periodistas e intrusos, defiende mi tiempo, decide las citas y los viajes, hace y deshace las maletas y es tan generosa que cuando cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios». Yo añadiría otra más. El amor que siento por Carmen.

Lo que me mata es pensar en el dolor que le pueda producir mi muerte. Eso me preocupa y me entristece, impidiéndome ser plenamente feliz.

Chsss…

El manotazo de Brigitte Macron a su marido, el señor presidente, se ha viralizado en el mundo entero. ¡Menos mal que ha sido la mano de ella quien ha golpeado! De haber sido la de él, hoy tendríamos a las feministas del mundo entero en pie de guerra y con razón.

El mono de Mango con escote asimétrico de color rojo lucido por la infanta Sofía en su graduación ha generado una cierta polémica por sus arrugas en horizontal y grandes bolsas en el tiro del pantalón, bastante antiestéticas. Además le quedaba pequeño y se marcaba todo, según Asun Domínguez, experta en patronaje y confección.

El pasado lunes la Reina Sofía compartió mesa y mantel con el alcalde de Madrid y su esposa en el domicilio del matrimonio en el madrileño barrio de Chamberí. A la cena también asistieron los padres de ella.

La famosa que lleva tres décadas de feliz matrimonio reconoce que «querer está sobrevalorado, gustarse es más importante». Y luego está la admiración, que es fundamental.

Si es incapaz de poner orden en su familia ¿cómo va a hacerlo en su partido con 142 derrotas en 18 meses?

La noticia ha conmocionado a su país: el príncipe heredero, cuando le llegue su hora, quiere hacer una total renovación en la institución para adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Lo conseguirá? Falta mucho todavía.

Con motivo de la serie sobre el triunfo en Eurovisión con el «La, la, la», Massiel ha confesado que Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, los del Dúo Dinámico, hubieran preferido a Karina, que era más simpática.

Tres meses después de perder a su querida perrita Beta, la Reina ha decidido adoptar otra de ocho semanas.

La famosa actriz va a demandar a sus padres y hermanos por atentar contra su honor y su intimidad. No les va a pedir una compensación económica sino que les impidan, por orden judicial, hablar o publicar nada sobre ella.