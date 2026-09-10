Visto lo de Navarra, lo raro es que en Ceuta sólo entraran 80.000

El Gobierno se hace el sorprendido por la invasión de 80.000 personas en Ceuta, pero más allá de que Marruecos mueva los hilos dentro de su plan de desestabilización de España y utilice la inmigración como arma de guerra híbrida, noticias como las que hoy publica OKDIARIO sirven para explicar los motivos por los que nuestra nación es carne de asalto. Una familia marroquí recibe 4.000 euros al mes en Navarra sin trabajar: «Nos tratan muy bien». Los ingresos de dicha familia, residente en Pamplona, proceden de diferentes mecanismos públicos de protección y se complementan con ayudas de todo tipo.

En la vivienda reside una mujer marroquí de 46 años, que se ha hecho cargo de sus sobrinos de 6 y de 9. Jamás ha cotizado y ahora no trabaja, pero tampoco tiene intención de buscar empleo. ¿Para qué, si la unidad familiar recibe 4.000 euros al mes?

Por partidas: por el primer menor son 850 euros mensuales; por el segundo, 637. Un total de 1.487 euros, a los que hay que sumar otros 1.120 por acogimiento especializado, cantidad vinculada a las circunstancias de los menores. En total, por los dos niños se reciben, entre una cosa y otra, 2.607 euros al mes. Si le añadimos el Ingreso Mínimo Vital, -la tía y sus dos sobrinos forman una unidad de convivencia-, reciben, además, 1.321 euros. Y, de propina, otros 132 euros del Complemento de Ayuda para la Infancia. Resultado: 4.060 euros netos al mes, sin retención alguna, limpios de polvo y paja. No es de extrañar que la mujer diga que «nos tratan muy bien».

Una cosa es la solidaridad y otra convertir las ayudas a gente desfavorecida en un gigantesco instrumento de desigualdad. Sí, de desigualdad, porque lo ocurrido en Navarra, que se replica por todo el territorio, es una afrenta para los millones de trabajadores que se desloman para llegar a fin de mes. Y que pagan sus impuestos. Y luego el Gobierno se sorprende de que 80.000 personas, en su mayoría marroquíes, hayan invadido Ceuta. Con ejemplos como este, pocas parecen.