El PSOE no se opuso a la excarcelación de unos de los etarras, José Ángel Viguri, que ahora concurren en las listas de Bildu y dejó solo al PP en su rechazo a que el terrorista fuera puesto en libertad. La moción, presentada en las Juntas de Álava, corrió a cargo de la coalición proetarra, la misma que hoy le lleva en su candidatura a las elecciones municipales del domingo, y solicitaba su excarcelación por motivos humanitarios, al haber sido sometido el terrorista a una operación por un cáncer de próstata que, sin embargo, los forenses de la Audiencia Nacional no consideraron que pusiera en peligro su vida, al cifrar sus posibilidades de morir entre «un 0,03% y un 1,2%», un porcentaje «muy inferior al riesgo de muerte por otras causas ajenas a la enfermedad».

El fiscal también se opuso, alegando que no existía «peligro patente para su vida» y, además, que el etarra no había manifestado «signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios de la actividad terrorista». «En la actitud, conducta y comportamiento del interno no existe indicio alguno que evidencie la desvinculación actual de la banda terrorista, no se desprende que el penado se haya desvinculado de la organización terrorista o de su entorno, ni tampoco que haya formulado declaración de rechazo y/o abandono de su pasado delictivo, o petición de perdón a las víctimas de sus delitos».

El etarra en cuestión, que concurre como suplente número 3 en la lista para la alcaldía de Ayala, fue condenado en 1990 a 14 años de cárcel por colaboración con ETA por alojar en su caserío a miembros de la organización terrorista. Un año después, fue condenado a 51 años por el atentado contra el cuartel de Llodio, en 1988, en el que resultaron heridos dos guardias civiles, José Granados y Félix Plaza. Viguri, miembro del comando Araba, fue el autor del ataque con 10 granadas contra la casa cuartel, un atentado que pudo acabar en una masacre.

Pese a que el Ministerio Público dejó claro que no se daban bajo ningún concepto las condiciones para la excarcelación del terrorista, el PSOE -el mismo que hoy ha tejido una alianza política con los proetarras- se abstuvo y permitió que la moción saliera adelante con los votos de Bildu y PNV.