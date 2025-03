Vicepresidente Vance: ¡estamos apañados con los nuevos católicos!

Leo en X que el segundo de a bordo del gobierno estadounidense «es un impresentable y una mala persona». Lo dice Javier Benegas, y no podría estar más de acuerdo. Su comentario proviene de la burla de J.D. Vance de la propuesta liderada por el Reino Unido de desplegar tropas en Ucrania: «20 mil tropas de unos países random que no han combatido en 20 o 30 años», suelta. Y es un clavo más en el ataúd de su imagen, ya tan deteriorada después del miserable ataque del que hizo objeto a un Zelenski en la boca del lobo.

Vance creció en una familia desestructurada y vagamente evangélica, pero en los últimos años, a la vez que pasaba del antitrumpismo al trumpismo se convirtió al catolicismo. Según leo en un artículo del New York Times, eligió como patrón a San Agustín, el teólogo que escribió La Ciudad de Dios. Lo hizo porque admiraba su desafío a la clase dirigente de Roma, con unos vicios que le recordaban los de nuestra era moderna. Era que, según contó más tarde en una revista literaria católica, está «orientada completamente hacia el consumo y el placer, desdeñando el deber y la virtud». No sólo se sentía Vance atraído por las ideas teológicas de la iglesia, sino también por sus enseñanzas sobre la familia, el orden social y… ¡su deseo de inculcar la virtud en la sociedad moderna!

Me parece sorprendente. Justamente estos días se ha publicado una carta abierta de otro famoso católico y héroe de la democracia polaca: Lech Walesa. En ella, a diferencia de Vance, afirma que el trato de Trump a Zelenski le llenó de «horror», y que la gratitud que el presidente americano exige se la debemos en realidad a «los heroicos soldados ucranianos que derramaron sangre en defensa de los valores del mundo libre». Porque la vida humana no tiene precio, asegura, y los soldados ucranianos han luchado durante más de 11 años para defender los valores del mundo libre y de su patria. Una patria atacada sin duda alguna por la Rusia de Putin.

«¿Cómo puede el líder de un país que simboliza el mundo libre no reconocerlo?», exclama. Y no sólo esto. El que fuera líder del sindicato Solidaridad no ha tenido reparo en señalar el parecido de la conversación en la Oficina Oval con «los interrogatorios de los Servicios de Seguridad y los tribunales comunistas» de aquellos tiempos. Para Walesa los propios EEUU se ponen en peligro cuando se distancian «de los valores democráticos y de sus aliados europeos», y a quien expresa su agradecimiento es al presidente Reagan y al apoyo financiero de su país que hizo posible el colapso del imperio soviético. Reagan, recuerda, llamó a la URSS «El Imperio del Mal», y su estatua se encuentra en Varsovia frente a la embajada de los Estados Unidos. Y termina su misiva poniéndole por delante lo más fundamental: el Memorando de Budapest de 1994, que estableció la obligación ineludible de defender las fronteras de Ucrania cuando esta se avino a renunciar a sus armas nucleares. Garantías que fueron incondicionales y que nunca estuvieron sujetas a ninguna transacción económica.

El Sr. Vance se unió a una corriente de conversos católicos en el partido republicano que afirma defender «el valor público del cristianismo». Pero, evidentemente, algo no va bien. ¿Qué interés puede tener la política exterior estadounidense en aliarse con la dictadura mafiosa y envenenadora de Rusia? ¿O es que eso no importa si conviene a los intereses de un Trump o un Musk? Garri Kaspárov, que fue candidato presidencial de la oposición en Rusia y que, a diferencia de Nemtsov y Navalny, aún sigue vivo, teme que realmente sea así.

Yo no soy creyente, pero no veo muy de «ferviente católico» promover la putinización de los EEUU.