La UCO desnuda a Sánchez en el Supremo

La semana que termina ha puesto la guinda a una primera entrega judicial que tiene que decidir acerca de la enorme corrupción socialista/sanchista que se inicia, incluso, antes de acceder al poder mediante aquella malhadada moción de censura de ahora hace ocho años.

Aunque no era necesario, por ser algo de sentido común y mera lógica, en este primer gran juicio a la corrupción de Pedro Sánchez, su partido y su Gobierno, destaca la declaración llena de fuste del coronel Balas, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Tengo para mí que este primer gran caso de podredumbre sanchista quedó prácticamente listo para sentencia cuando el oficial de la Guardia Civil terminó de deponer ante la Sala del Tribunal Supremo.

Desde el punto de vista político general todo apunta a la responsabilidad directa del presidente del Gobierno. No podía, ni puede, ser de otra forma. ¿Acaso los Koldo, Ábalos y compañía pudieron caminar impunemente por el corazón mismo del poder de la nación sin que el «puto amo» se enterara de nada? Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.

En un país mínimamente decente, con un jefe del gobierno en mínima sensibilidad democrática, hace ya muchos meses que Sánchez hubiera dejado el poder. Y, de no hacerlo por sí mismo, sus propios correligionarios le hubieran mandado a chospar al río. No hay precedente en el mundo libre de que un primer ministro como el español, tan rodeado de detritus amarillo por todas las comisuras, se haya sostenido.

Los españoles deberían saber hace tiempo que la mayor parte de las tropelías cometidas en España durante los últimos años es obra personalísima de Sánchez. Tampoco debería extrañar en demasía, por cuanto ya apuntaba maneras desde el 2016 cuando pretendió dar un pucherazo entre sus propios compañeros. Lo intentó entonces y lo ha hecho posteriormente, tanto en el PSOE como –lo que es mucho más grave– en las instituciones de un Estado democrático y de derecho.

Por todo lo anterior, tengo para mí que la más que segura condena para Ábalos, Koldo y Aldama serán políticamente inocuas; Sánchez se reirá de sus antiguos conmilitones y les mirará de reojo cuando emprendan de nuevo el camino hacia Soto del Real.

España entrará políticamente en un proceso agónico; de hecho, ya está en ese trance. Pero su pudrimiento será aún mayor y el Estado dejará de latir. Pudiera ocurrir que la parte sana decidiera ponerse en pie, cosa altamente improbable tal y como están las cosas.

Tras el coronel Balas llegó Víctor de Aldama. Será un presunto delincuente, no lo dudo, pero sabe de la trama más que nadie. Y hasta ahora se ha demostrado que dice la verdad. Y esa verdad aldamista coloca a Sánchez, por corto y por derecho, en el puente de mando de la organización criminal en la que se han convertido el PSOE y el Gobierno sanchista. Por eso, este juicio y los próximos que vienen estarán cojos: el jefe, por ahora, sigue libre y cometiendo fechorías democráticas y de las otras.

Sánchez es culpable. Sí, culpable. De una podredumbre propia que desea nos bebamos como una trágala. Nada más hay que tener minuto y medio abierto RTVE para irse directamente al baño… a vomitar.