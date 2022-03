La productora que ya está haciendo el documental sobre el presidente del Gobierno -el Grupo Secuoya- ha recibido 14 préstamos avalados por el ICO por valor de 17,7 millones de euros desde abril de 2020. Secuoya y la productora The Pool, del que fuera embajador de Estados Unidos en España Jaime Costos, están trabajando en la grabación de una docuserie de cuatro capítulos sobre el día a día del presidente del Gobierno que amenaza con hacer pequeña a la serie sobre Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, protagonista de Soy Georgina, un documental sobre la vida diaria de la compañera del futbolista que se ha convertido en un desgarrador testimonio de la insulsez de la famosa influencer.

No se sabe cuál será el título del documental sobre el presidente del Gobierno, si Soy Pedro; Sánchez, ese hombre o Un presidente al desnudo, pero más allá de eso lo que sí sabemos es que la productora le debe una o más de una a La Moncloa. Según los datos del IGAE, Secuoya ha recibido desde abril de 2020 hasta junio de 2021 un total de 14 préstamos avalados por el ICO, que suman los citados 17,7 millones de euros. En junio de 2021 recibió dos créditos de 2,9 millones, otro de 3,5 millones en abril de ese mismo año, otros 140.000 euros en noviembre de 2020, y 2,8 millones en junio de ese año. En mayo sumó otros tres millones y en abril, en pleno confinamiento por el estado de alarma decretado por Sánchez, otros cinco millones más. Con estos antecedentes cabe esperar que la figura del presidente del Gobierno sea tratada con el mimo y respeto que merece quien ha cuidado con mimo y respeto a la productora encargada del documental. Veremos si llega al nivel de Soy Georgina, pero de lo que no cabe duda es que van a poner todos los medios a su alcance para que Soy Pedro; Sánchez, ese hombre o Un presidente al desnudo -o como quiera que se llame- se convierta en un arma propagandística imbatible. Una docuserie a mayor gloria de Georgino Sánchez. Tú me mimas, yo te mimo.