Si el PSOE juega a Podemos, gana Podemos y pierde España

“A las mujeres las matamos los hombres por haber nacido mujeres”. La frase la podía haber dicho perfectamente Pablo Iglesias y a nadie le habría extrañado. El macho alfa que “azotaría hasta que sangrase” a Mariló Montero porque es “un marxista algo perverso convertido en un psicópata” según sus propias palabras. El que coloca a sus novias a su lado en el Congreso o las envía al gallinero cuando las renueva. El Pablo Iglesias que, a pesar de su machismo infinito, se ha convertido en portavoz del marxismo feminismo, podría ser perfectamente el autor de tan desafortunada frase. Pero ya todos sabéis que no es de él, sino del presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, que la incluyó dentro de su mensaje de Fin de Año y la destacó incluyéndola en un tuit.

Y es que Fernández Vara se ha convertido en el más podemita de todos los pedristas en un giro copernicano sólo superado por el de Jorge Verstrynge, cuando pasó de neonazi a podemita. Vara también ha evolucionado mucho desde que en 1978, sólo tres años después de morir Franco, se afilió a la Alianza Popular de Fraga. Hasta que su vecino y amigo Rodríguez Ibarra lo afilió al PSOE y lo colocó en distintos cargos institucionales, para finalmente nombrarlo su heredero. El mismo PSOE que junto a Podemos ha tumbado en el Congreso la prisión permanente revisable. En menos de dos semanas Vara pasó de hacer campaña a favor de Susana Díaz y sugerir que el PSOE debía abstenerse para favorecer la investidura de Rajoy, a convertirse en abanderado de la izquierda radical. Hasta ha consensuado con Podemos sus presupuestos para 2018, mientras que los de los dos años anteriores los aprobó con la abstención del PP y Ciudadanos.

Podéis buscar en todos sus discursos anteriores que ya os aseguro yo que no encontraréis una frase similar. Fernández Vara no es una “feminazi” convencida, ni siquiera uno de esos “aliados” que es como las más radicales insultan a los hombres que las apoyan. Tan sólo pretende merecerse el cariñito de su nuevo jefe, Pedro Sánchez, que es lo que ha hecho toda su vida. Él no tiene ideología, tiene intereses personales. Pero la frase, demagógica y malintencionada, necesita ser contestada ya que, de no hacerlo asumimos una mentira con fatales consecuencias, porque seguiremos sin hacer nada útil para frenar la violencia contra las mujeres y se estará fomentando la androfobia.

Ni mi abuelo, ni mi padre, ni mi hermano, ni mi marido son asesinos. En España hay casi 23 millones de hombres y sólo 60 de ellos asesinan a sus parejas o exparejas cada año. Ni siquiera parece creíble que Guillermo Fernández Vara piense hacerlo algún día, no me consta que su esposa lo haya denunciado ni siquiera que la fiscalía lo esté investigando. La verdad es que no se estudian científicamente las motivaciones que existen detrás de estos crímenes, porque al marxismo feminismo le interesa más que se destinen muchos millones de euros a sus asociaciones contra el machismo, pese a que los años pasan, los millones aumentan y el número de víctimas no se reduce. Quien se le ocurra pedir que se estudien las características psicosociales y sociodemográficas de los agresores será inmediatamente tachado de machista sin necesidad de argumentar nada. Porque para el marxismo feminismo la explicación sólo debe ser el machismo, del que ellas viven. Como dice Nicolás Redondo Terreros “si el PSOE juega a ser Podemos, gana Podemos”, y pierde España, apuntillo yo. Pero eso a Vara y a Pedro Sánchez no les importa, mientras ganen ellos.