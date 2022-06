Los tipos de los que pasan Sánchez y Calviño

Se ha acabado la barra libre. El Banco Central Europeo ha confirmado que en julio subirá los tipos de interés un 0,25% y que dejará de comprar deuda pública de los estados. Ya era hora. Las bolsas, que compiten en rentabilidad con la deuda pública, han caído con estruendo y la prima de riesgo, de la que ya no nos acordábamos, y que es el extra de precio que se exige al bono español en relación con el alemán ha comenzado a subir. Ahora está en 135 puntos básicos, pero un amigo economista prevé que puede alcanzar hasta los 400 puntos en pocos meses. Esto sería un drama para la economía española, metida en un bucle de gasto público del que el Gobierno no quiere salir porque forma parte de su estrategia de política económica.

La vicepresidenta Nadia Calviño, que miente tanto como el líder, aducirá que Italia todavía está peor. Y es cierto. Allí la prima de riesgo se eleva a los 250 puntos básicos, pero esto tiene su explicación. El stock de deuda pública de Italia es bastante más elevado que el nuestro, la continuidad de Mario Draghi en el Gobierno es más que dudosa después de las próximas elecciones de marzo y el mercado descuenta esta incertidumbre exigiendo más rentabilidad para seguir financiando el país.

Subir los tipos de interés es inevitable para empezar a controlar la inflación. No la va a frenar de manera inmediata, pero envía la señal al mercado, a todos los agentes económicos, de que la política monetaria se va a endurecer; que el precio de los préstamos, el de las hipotecas, el de todo aquello que exige financiación ajena va a subir inexorablemente. Vivir como hemos hecho durante tanto tiempo con tipos negativos era un completo desafío al sentido común. Nada es gratis en la vida, y menos el dinero. Prestarlo sin coste alguno al estado, pero también al sector privado sólo provoca ineficiencias, da lugar a negocios sin consistencia y a políticas públicas disparatadas.

De todos modos, subir un 0,25% los tipos de interés es una medida modesta. Significa que han triunfado las ‘palomas’, estos que creen que hay que tener la manguera de emitir billetes siempre abierta, aunque no sirva más que para sostener la irresponsabilidad de los gobiernos sucios como el de Sánchez y Calviño. En septiembre, el BCE tendrá que volver a subir los tipos otra vez, y en esta ocasión un 0,5%, y esto aumentará las dificultades que ya empieza a atravesar el Gobierno, especialista en crearse problemas adicionales como el conflicto con Argelia, que se traducirá en un aumento de los precios del gas y presionará aún más al alza la inflación.

En la periferia de la Unión Europea, que es donde nos encontramos, el debate sobre la inflación es muy ligero. No hay rebelión a la vista en marcha. De momento. Los sindicatos están bien pagados y deben controlar sus instintos una vez que han optado por ser cómplices de Sánchez en todo aquello que se le ocurra; además, si obraran con independencia todavía podría ser peor, dado su desconocimiento general de los resortes de la economía y su inclinación por estropearlo todo. Los pensionistas están satisfechos porque les han dicho que tienen asegurado su poder adquisitivo, aunque a algunos como a mi amigo Amadeo, que tiene inteligencia y criterio, no lo compren con estas bagatelas.

Pero en Alemania, donde el temor a la inflación es legendario, las voces autorizadas exigiendo más dureza por parte del BCE son cada vez más numerosas, porque creen que la deriva alcanzada por los precios es imputable casi en exclusiva a la relajación monetaria de la última década y les trae a la memoria los peores momentos de su historia.

En España, lo lógico en estas circunstancias sería poner en marcha un programa de ajuste fiscal que se adelantará a las seguras y próximas reconvenciones de la Comisión Europea, pero el problema es que en España ya no hay gobierno reconocible, sino una banda de cuatreros cada uno buscando cómo salvar su culo. No se adivina voz sensata por ningún lado, sino un reguero de decisiones equivocadas en todos los frentes. Si la prima de riesgo no está subiendo tanto en nuestro país es también porque los mercados descuentan que las próximas elecciones puede ganarlas el PP del señor Feijóo y que éste será sensato, coherente y nada parecido al que ahora dirige los destinos de la nación. En Italia la incertidumbre es mayor.

Como sostienen las palomas, subir los tipos de interés, y por ejemplo Estados Unidos lo está haciendo de manera muy agresiva, tiene el riesgo de inducir una recesión. Pero como la evidencia empírica ha demostrado, no hay otra solución para doblegar la inflación a medio plazo. Hay que quemar demanda de manera inexorable. Hay que hacer una limpieza general en el sistema económico y echar al cubo de la basura todos los desvaríos económicos que han surgido al albur de la expansión monetaria y la relajación en el control del dinero en circulación, que ha sido el causante del aumento desbocado de la inflación. La época de excepcionalidad en la que hemos vivido, los días de vino y rosas se han terminado por suerte. No son buenas noticias para Sánchez y la ministra Calviño, ni para los ciudadanos a corto plazo, pero son inmejorables para la salud de la economía en el futuro. O sea para todos.