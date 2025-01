Tellado, un portavoz sin complejos

Miguel Tellado es lo más parecido a un portavoz en la oposición que blande la daga sin complejos y antes de hablar sabe el lugar exacto donde puede clavarla. No es cosa baladí cuando representa en el Congreso de los Diputados al grupo mayoritario, francamente el único lugar donde el PP puede presentarse tal cual es porque en los medios no se come una aceituna con anchoa o sin ella.

El ferrolano, además, suele hacer gala de algo de lo que no pueden presumir algunos de sus compañeros que portavocean, o eso dicen, que no le reprime ningún complejo y llama al pan pan y al vino vino sin mirar de reojo a su alrededor por si la izquierda hace algún requiebro de reprobación. No es ello algo que se pueda despreciar tal y como están las cosas. Del llamado y reconocido como clan gallego que rodea al jefe del PP (entra ya en una etapa decisiva para su liderazgo, algo que no le dirán probablemente los que aspiran a algo) Miguel Tellado es el más determinado y el que mejor conecta con unas mesnadas deseosas de que la formación de centroderecha rompa de una vez un cascarón insoportable.

Como buen periodista que trabajó en un medio de izquierdas gallego, el portavoz sabe donde zaherir, bisturí en mano, y en algunas ocasiones podrá comprobarse que dice cosas que su comandante en jefe no se atreve, no debe o no quiere decir.

El columnista conoce bien la historia del partido en el que milita Tellado. Está al frente de la responsabilidad más decisiva que puede tener una formación política en la oposición, sobre todo, después de aquel «estado de shock» descriptible en el que quedó el PP tras aquella fatídica noche de verano de julio de 2023 al estallar un todavía escasamente explicado espejismo.

Dirigir el grupo parlamentario de la derecha nunca ha sido fácil, ni siquiera en los tiempos del presidente/fundador; pastorear un conjunto de diputados y diputadas no es nada fácil, mucho menos cuando no se detenta el poder. Se necesita utilizar más la mano izquierda que la derecha, entender la orgía repleta de egos y dar salida a las ambiciones, sobre todo, ser lo suficientemente inteligente para repartir juego y protagonismo entre los componentes de una grey tan pluriideológica.

Los del PNV, en permanente posición recaudadora y con el cesto de las nueces desplegada, la han tomado últimamente con el bueno de Tellado. Les ha dado en su corazoncito apesebrado y se han encabronado a propósito de la denuncia a propósito del infecto regalo en forma de palacete en París y dos hoteles más con los que les ha comprado Sánchez.

La intervención/alegato telladista sobre el asunto el pasado miércoles es de las que hacen época. Sólo se le olvidó preguntar al portavoz popular a Aitor, que ha cambiado el tractor de Rajoy por el palacete parisino de Sánchez, por qué un día ya lejano lució la esvástica sobre el Bidasoa.

Tendrá más ocasiones. Supongo.