Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 4 al 11 de abril

SUBE: Juan Carlos I

El Rey emérito, por su presencia en Sevilla el Domingo de Resurrección, después de diez años de ausencia en la plaza, para asistir a la corrida de Morante de la Puebla, siendo recibido con una ovación cerrada del público y vivas, reconociendo, como escribe el cronista sevillano Manuel Peña «en su figura, mas que un Rey, una parte esencial de la reciente historia de España”. Le acompañaban Felipe Juan Froilán, Victoria Federica y la infanta Elena, tres generaciones para una tarde que hablaba de continuidad. Y las ovaciones fueron unánimes cuando los tres toreros, Morante, Roca Rey y David Miranda brindaron su tres primeros toros a don Juan Carlos.

BAJA: Óscar Puente

El polémico ministro de Transporte. Después de la tragedia ferroviaria de Adamuz, el próximo 15 de abril las víctimas del accidente tienen previsto concentrarse frente al Congreso de los Diputados bajo el lema de Memoria, Verdad y Justicia. ¿No le dará vergüenza la sarta de mentiras que continuamente está largando para echar balones fuera cuando es el gran responsable de tal desaguisado que sesgó la vida a 46 personas?

BAJA: La Casa Blanca

Oficialmente, ha pedido una explicación a España, sobre la eutanasia a Noelia del Castillo, ordenando a su embajada en Madrid que investigue la actuación de las autoridades españolas por la que el gobierno norteamericano «considera se cometieron muchos fallos sistemáticos de derechos humanos». La inoperante e incompetente ministra de Sanidad contestó: «Deja de alimentar el tema metiendo tus narices en cualquier sitio».

BAJA: Yolanda Díaz

Nos ha salido viajera. En estos últimos meses, con excusas de diferente índole como asistencia a consejos de la Unión Europea, coloquios, reuniones sindicalistas, etc. ha viajado a Bruselas, Ginebra, a la ciudad de Saint-Vincent, en el Valle de Aosta, Helsinki (esta vez llevando a su hija), Estados Unidos, concretamente en el estado de Massachusetts, después Nueva York… Y últimamente su polémico viaje a Hollywood para asistir a la Gala de los Oscar para «apoyar» con su presencia a la película gallega Sirat. Pues ahí no terminan sus viajes porque ha viajado después a Mexico, de nuevo con su hija, aunque parece ser que esta vez ha sido a título personal. ¿Tendrá tiempo esta vicepresidenta de trabajar, si no mucho, al menos algo?