Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 3 al 9 de octubre

SUBE: Rosalía

La famosa cantante catalana de 34 años ha recibido el Premio Nacional de Músicas Actuales por «la trascendencia artística de su disco LUX, una propuesta musical ambiciosa, innovadora y transformadora que eleva los límites creativos y que ha alcanzado el reconocimiento unánime de crítica y público».

SUBE: Alejandro Sanz

Ha celebrado su sueño musical acompañado de su actual pareja, Stephanie Cayo, y sus cuatro hijos: Manuela, de 25; Alexander, de 23 años; Dylan, de 15; y Alma, de 12, en el estreno del musical El alma al aire, que reúne sus canciones más conocidas, en el teatro Coliseum de Madrid. Lo curioso y difícil de conseguir es llevarse bien con las tres mujeres de su vida, madres de sus 4 hijos: Jaydy Michel, Valeria Rivera y Raquel Perera, hasta el extremo de que esta última también acudió al acontecimiento.

SUBE: Pilar Eyre

Mi querida amiga y compañera, por su libro Sucesión (La Esfera), nadie más que ella podría escribir un libro como este que recoge las relaciones y tensiones personales que han marcado a la Familia Real. Según la autora, Letizia aprendió a sobrevivir a pesar de todas las zancadillas que le puso don Juan Carlos. También dedica atención al matrimonio de Cristina e Iñaki Urdangarin y, según ella, la relación con sus cuñadas no era buena. La llamaban «la jolines».

BAJA: Belén Esteban

Personaje que afortunadamente había casi desaparecido del interés mediático y que ha vuelto a irrumpir, programa tras programa, poniendo a parir a Jesulín, a María José Campanario y a la madre que les parió. ¡Qué hartazgo! Con esta nueva polémica, Julia (hija de Jesulín) versus Belén ya tiene combustible para largo. Y con lo bien que le viene, se hace la ofendida.