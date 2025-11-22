Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 15 al 21 de noviembre de 2025

SUBE: Rey Juan Carlos

Por sus memorias Reconciliación dictadas a la escritora francesa Laurence Debray (Editorial Stock en Francia, Planeta en España) en las que el soberano español cuenta «lo que viví durante 30 años al servicio de mi país. La democracia española no cayó del cielo. La quise desde el principio y mi libro cuenta esta historia». Aunque no habla de los casos de corrupción que le llevaron al destierro pero sí de la traición del general Armada cuando aborda el tema del 23F: «No hubo un solo golpe, sino 3: el de Tejero, el de Armada y el de los políticos cercanos al franquismo. Alfonso Armada estuvo a mi lado durante 17 años. Le tenía mucho cariño y me traicionó». Al escribir sobre Franco: «¿Por qué mentir? Fue una persona que me hizo Rey y en realidad me hizo Rey para crear un régimen más abierto». Y al hablar de sus 37 años como Rey de España: «Durante dos años tuve todos los poderes. El de poder indultar o de firmar la pena de muerte. No tuve que hacerlo gracias a Dios porque en aquella época se hubiera dicho no. Los generales me habrían derrocado». Habrá quien piense que no ha sido un buen rey y otros, como yo, que sí lo fue.

SUBE: José Juan Morales

Presidente de ANCEE, que este próximo domingo clausurará con gran éxito de público y ventas la 35 Edición del Salón Internacional del Caballo (SICAB 2025) en Sevilla, siendo inaugurado por el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz Ruiz, el pasado martes. Es el acontecimiento más importante a nivel mundial sobre el caballo de Pura Raza Española y en el que han intervenido 323 ganaderos y 890 caballos procedentes de España, Guatemala, Estados Unidos, Reino Unido, México, República Checa, Bélgica y Dinamarca. Esto ha generado en la ciudad hispalense un impacto económico de más de 75 millones de euros y 2.000 puestos de trabajo. Todo un éxito. Y desde aquí queremos felicitar a José Juan Morales, que lleva dirigiendo la Asociación desde hace 8 años.

BAJA: Telma Ortiz

La ‘hermanísima’ de Letizia Ortiz, de 52 años, que se ha convertido en triste noticia tras romper con Robert Gavin, abogado, escritor y empresario irlandés, conocido en España por ser la pareja de Telma, después de seis años de relaciones y una hija en común. Su carrera incluye mas de 30 años de experiencia legal en áreas inmobiliarias, fiscalidad, además de la escritura de obras de teatro y novelas de suspense. Al parecer Telma, presuntamente of course, ya estaría rehaciendo su vida sentimental con un empresario madrileño casado y padre de tres hijos. Con motivo de la ruptura ha salido a la luz la difícil situación económica que, por lo visto, no era la mejor. Según Luis Pliego, director de Lecturas: «Puedo adelantar que tanto ella como su ex pareja dejaron de pagar el coste de unos 5.000 euros mensuales por la casa de Soto de la Moraleja». Vuelvo a utilizar el término «presuntamente».

BAJA: Mónica García

La ministra de Sanidad, contra la que se manifestaron solo en Madrid 3.000 médicos pidiendo su dimisión al grito de «¡Mónica traidora, vete ya!». La manifestación fue convocada por la Confederación Estatal del Sindicato Médico y por las Batas Blancas, participando también médicos venidos de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y prácticamente de todas las comunidades autónomas. Los manifestantes, asimismo, se refirieron a las polémicas declaraciones que Mónica García realizó a propósito de que los médicos no estaban mal pagados porque cobraban de media como un ministro, palabras que la ministra tuvo que rectificar.