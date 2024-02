Sube & Baja, por Jaime de Peñafiel: semana del 12 al 18 de febrero

SUBE: Sigourney Weaver

La galardonada estrella norteamericana, premiada con un Goya en la última edición, tuvo el detalle de agradecer públicamente, con un conmovedor discurso, a la actriz María Luisa Solá, por su trabajo de doblar en español todas sus films. Una semana pondremos nombre y cara a estas mujeres y estos hombres, hasta ahora anónimos, y tan importantes en el éxito de las películas.

SUBE: Mariluz Capelo

La presidenta de la Fundación Rementeria, institución médica para la salud visual, ha presentado su memoria esta semana sobre sus expediciones a países como Senegal, México, Colombia y Camerún, donde un equipo médico de diez personas ha realizado cirugía gratuita de cataratas, devolviendo la visión a 2000 afectados.

SUBE: Manuel Pimentel

El único ministro, lo fue de Trabajo con Aznar en 1999, en dimitir y acreditado arqueólogo, escritor, editor y agricultor que con su último libro La venganza del campo (Almuzara), ha sabido adelantarse a la problemática de los agricultores, de actualidad todos estos días por la huelga que están manteniendo, ocupando pasos y carreteras con sus tractores.

SUBE: Brad Pitt

Famosísimo y siempre joven actor, quien ha ganado su batalla legal tras un largo y triste enfrentamiento en los tribunales contra su ex esposa, la no menos famosa estrella Angelina Jolie, no sólo por la custodia de sus hijos sino de sus bienes, específicamente su viñedo francés, sobre el que habían acordado no vender sin mutuo acuerdo que ella no respetó.