Una llamada del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, agradeciendo a Luis Medina la donación de 183.000 mascarillas al consistorio ha servido a la izquierda y a sus terminales mediáticas para tratar de inculparle en el caso de las comisiones. El argumento es sencillo: la llamada telefónica es la prueba de su connivencia con los imputados. Les da igual que la Fiscalía haya descartado la existencia de cualquier delito por parte de ningún responsable del Ayuntamiento. Les da igual que el alcalde llamara a todos y cada uno de los que donaron material sanitario al consistorio. Les da igual que Almeida no conociera la existencia del polémico contrato. Les da igual que la izquierda alabara la gestión de la pandemia llevada a cabo por el Ayuntamiento y aprobara por unanimidad los contratos efectuados. Les da igual todo, absolutamente todo, con tal de criminalizar al alcalde de Madrid, que nunca negó que la llamada se produjo, pero para agradecer las donaciones.

Estamos ante una campaña de acoso y derribo de manual. Y lo insólito es que se obvia que el Ministerio Público lleva meses investigando el caso y que, fruto de esas investigaciones, lejos de apuntar indicios de delito en el papel desempeñado por el Ayuntamiento de Madrid, le exonera de cualquier responsabilidad penal e, incluso, le insta a que se persone como perjudicado. Todo es tan vomitivo, todo tan sucio, que no habiendo motivo alguno para dudar de la honorabilidad del alcalde se está poniendo el acento en una falsa complicidad entre él y los comisionistas que la Fiscalía ha descartado por completo. La cacería política contra Almeida no parará, porque a la izquierda y sus terminales mediáticas no les importa la verdad, sino acabar políticamente con el alcalde de Madrid, aunque sea vertiendo una catarata de falsedades. Son así: hienas con el único objetivo de cobrarse la cabeza política del regidor de la capital de España.