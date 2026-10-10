El significado de memorias

Últimamente, personajes que entrarán en la historia o que son ya historia han escrito sus memorias, como es el caso de don Juan Carlos con su libro dictado a la periodista francesa Laurence Debray, Reconciliación, que hace unos días el monarca presentó también en Abu Dabi después de haberlo hecho en París. También Charles Spencer, el hermano de Diana de Gales, ha publicado las suyas que, sobre todo, como no, giran alrededor de ella, y, por supuesto, no poniendo nada bien a los Windsor.

Algunas de estas memorias podríamos decir que son una determinada recopilación de testimonios, más o menos valiosos. Casi todos los protagonistas de las memorias dicen hacerlo. Para evitar algo muy trágico en la vida de un ser humano: olvidar. José Luis de Vilallonga siempre decía que si las memorias no son inmisericordes con quienes las escriben, no tienen razón de ver la luz.

Recuerdo cuando el desaparecido autor recibió el encargo de escribir las memorias del barón Thyssen. ¿Qué podía esperarse? Pues lo que ocurrió, que terminaron como el rosario de la aurora porque a Tita no le gustaba el cariz que estaba tomando la historia. Y, claro está, el indomable José Luis no se avino a razones, alegó que no era un puro «escribidor» y… adiós.

El escritor y académico de la Real Academia, Arturo Pérez-Reverte. Que no se muerde la lengua en momento alguno, ha publicado Enviado especial. «Una biografía de guerra», donde recoge con la perennidad de la memoria los 21 años que estuvo en primera línea de los conflictos bélicos más importantes del mundo, confesando que tiene de ellos más recuerdos que si tuviera más de mil años.

Isabel Preysler las publicó a finales del pasado 2025, así como lo hizo Cayetano Martínez de Irujo, Federico Trillo, Rafa Nadal, Iker Casillas, José Luis Perales, entre otros.

Julio Iglesias lleva con ellas más de tres años, pero todavía no han salido a la luz. Muy importantes han sido los testimonios que pasarán a la historia de tres reinas: Federica de Grecia, madre de la reina Sofía, justificando haberlas escrito porque “mi existencia ha sido diferente a las demás, no solamente por mi condición de reina, sino por las emociones que he experimentado. «He amado y perdido; incluso he tenido momentos de desesperación. Si he alcanzado cierto grado de comprensión, lo comparto con mis semejantes.”

Nunca he leído mayor justificación para redactar unas memorias. Noor de Jordania y Farah han sido las otras dos reinas que, teniéndolo todo, todo lo perdieron, incluso su país, y quisieron plasmar sus vivencias en ambos libros de memorias.

Las de Alfonso de Borbón, hijo del infante don Jaime y hermano de don Juan, a punto estuvieron de no publicarse. Se empezaron a dictar un año antes de su trágica muerte, aunque le dio tiempo a repasar minuciosamente todo lo escrito. La última, el 21 de enero de 1989, nueve días antes del accidente en las pistas heladas de Colorado.

«La publicación de estas memorias se hace de acuerdo con su voluntad, que una dramática circunstancia la convierte en su testamento espiritual». Y todo esto viene a colación porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentará en el mes de diciembre bajo el título Íntimo su libro de memorias editado por Planeta, que no cabe duda serán muy interesantes y polémicas, conociendo como la conocemos (no tiene pelos en la lengua).

Chsssss

Le preocupa por qué los jóvenes no se casan. En España, en el 2007, el 55,27% de las bodas fueron por la Iglesia. En 2024, solo el 17%.

La hija pequeña ha anunciado su compromiso. ¿Irá a su boda el polémico papá de la niña? Esperemos que no dé la espantada como ocurrió en Madrid aquel 22 de mayo de 2004.

Su viuda vende el fondo personal de su marido a la Biblioteca Nacional por 500.000 euros: originales mecanografiados de sus novelas, borradores con anotaciones y correspondencia.

Con el fallecimiento de su padre, el político que ya no lo es, recibirá el título nobiliario. Me ha impresionado la historia del obispo que donó su cama a su secretario y se la pidió para morir.

Ha desagradado su maleducada reacción al dejarle en el banquillo. De vez en cuando, viene bien un baño de humildad.

Ha sorprendido la demanda de más de 5 millones de euros a 12 periodistas, canal de TV y productora por la presunta vulneración de su derecho al honor y a su imagen tras la emisión de la docuserie que tanto dio que hablar.