El intervencionismo de este Gobierno no tiene límites. Ahora, Pedro Sánchez pretende llevar sus exigencias feministas a las empresas españolas, que tendrán que dar cumplimiento de la paridad de género en sus consejos de administración. Lo primero que hará es exigir a la CNMV que imponga tal medida a las empresas del Ibex de forma inmediata, pero el plan no se queda ahí. Un documento oficial del PSOE lo explica de forma meridiana: «El PSOE se compromete a exigir a la CNMV que no retrase más el mandato democrático de conseguir la paridad de los consejos de administración de las empresas españolas. Apostamos por abrir un período de diálogo para renovar el código de buen gobierno aprobado en 2015 por la CNMV para ampliar su ámbito de actuación a los criterios ambientales y sociales [dentro de los que iría el reforzamiento en materia de feminismo], estableciendo una referencia no sólo para las sociedades cotizadas, sino para el conjunto de las empresas de más de 250 empleados, sea cual sea su fórmula jurídica y su carácter de empresa cotizada o no, incluso adoptando este marco conceptual al conjunto de las empresas adecuándose a la capacidad derivada del tamaño». Es decir, la medida afectará a toda empresa con más de 250 empleados, aunque no cotice en Bolsa.

¿Pero, quién es el Gobierno para imponer sus criterios a las empresas españolas? ¿Por qué la paridad tiene que ser una obligación que cercene la libertad de un empresario para incorporar a sus órganos directivos a quienes considere las personas más aptas? ¿Y si se puede incorporar a más mujeres que hombres -eso sí que está permitido-, por qué no puede haber compañías que, en función de su ámbito de actuación empresarial, decida nutrirse de más hombres que mujeres? ¿Y dado que los consejos responden a la representación de varios accionistas con intereses no siempre coincidentes, cómo se reparten los cargos: echándolos a suertes?

¿Quién puñetas es Pedro Sánchez para decidir quiénes tienen que integrar los consejos de administración de las empresas privadas? La medida es una demostración portentosa del intervencionismo que caracteriza a un Ejecutivo socialcomunista reñido con la libertad.