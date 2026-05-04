Sánchez pretende que el Papa León caiga en sus garras

Pretende el Gobierno que el Papa, más allá de reiterar la tradicional postura de la Iglesia en materia de inmigración, aproveche su visita a Canarias para dar un paso más y apoyar la regularización masiva de inmigrantes promovida por el Ejecutivo. Se trata, en suma, de buscar el apoyo explícito del guía espiritual para millones de católicos y utilizarlo como catapulta electoral. O sea, la clásica utilización perversa y partidista de todo lo que se pone al alcance de Pedro Sánchez.

En eso están en Moncloa: en seducir al Vaticano para que León XIV haga durante su próxima visita a España un gesto inequívoco en favor de la posición del Gobierno. Y, por supuesto, dado que el Santo Padre se ha convertido en objeto de las críticas de Donald Trump, posicionarse del lado del Papa tratando de construir un relato de unidad férrea con el Vaticano. Por ahí va el plan de Moncloa: que el Papa se erija en avalista de sus políticas sociales.

Ocurre que el plan es tan burdo que la diplomacia vaticana —que se las sabe todas— no va a dejarse manipular fácilmente, menos aún cuando es plenamente consciente del clima de polarización política que se vive en nuestro país. Que Moncloa va a presionar todo lo que esté en sus manos resulta una obviedad, tanto como que el Vaticano, acostumbrado a este tipo de situaciones, va a obrar con la máxima cautela para que Sánchez no pueda vender la idea de que el Papa es muy sensible a sus políticas.

En cualquier caso, lo relevante es que Sánchez no conoce límites. Ahora pretende instrumentalizar políticamente a León XIV. Es de esperar que la diplomacia vaticana no caiga en la trampa de este embaucador sin escrúpulos que un día se vuelve más papista que el papa y al otro sobreactúa para que quede claro que él no es católico. En suma, un hipócrita redomado.