Sánchez niega el referéndum, luego lo hará

En una entrevista concedida a la emisora catalana del Conde de Godó y grande de España, RAC1, unas horas antes de reunirse con Pere Aragonés en la Generalidad de Cataluña, Pedro Sánchez ha dicho que el referéndum «desde el punto de vista material, en la Constitución no cabe, y en segundo lugar no resuelve el problema político», descartando así de forma clara y contundente la posibilidad de que Cataluña pueda celebrar un referéndum de autodeterminación, ni siquiera con carácter no vinculante. O sea, que se confirma que habrá referéndum.

La última vez que el presidente del Gobierno se reunió con Pere Aragonés en el Palacio de la Generalidad fue el 15 de septiembre de 2021, tres meses después de haber indultado a los golpistas. Tras finalizar esa reunión, Sánchez compareció ante los medios de comunicación y dijo que «es evidente que para el independentismo, el referéndum y la amnistía, es su propuesta; y para nosotros, evidentemente, ni el referéndum ni la amnistía son posibles». Dos días antes de las elecciones de julio, entrevistado en Televisión Española, Sánchez se comprometió a que no aceptaría la propuesta de ERC y Junts de aprobar una amnistía a cambio de sus votos en la investidura, porque «no entra en la Constitución española». Igual que «cambió de opinión» respecto a la amnistía, que entonces le parecía inconstitucional, lo hará en relación con el referéndum.

Que Sánchez no tiene palabra ni vergüenza para hacer lo contrario de lo que promete con tal de seguir gobernando, es algo indiscutible. Como tampoco se puede dudar de que los independentistas sí cumplen y hacen todo aquello a lo que se comprometen. En el acuerdo que firmaron el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez se dice literalmente que «Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución». Y debajo de ese acuerdo aparece la firma de Santos Cerdán, como Secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español.

En numerosas ocasiones, Puigdemont ha repetido que pedirá ese referéndum desde la primera reunión con el PSOE ante los verificadores internacionales. El golpista huido de la justicia insiste en que llevan seis años defendiendo «con firmeza el referéndum de independencia» a pesar de que hay quien querría que lo olvidaran y que pasaran página. Por su parte, Oriol Junqueras, portavoz de Esquerra Republicana, entrevistado el martes en Telecinco ha dicho que «no queremos ni podemos renunciar al ejercicio democrático como el derecho al voto, encontraremos los mejores caminos para poder a votar… pedir un referéndum no es un delito».

El pasado 16 de noviembre Pedro Sánchez fue investido por 8 votos de diferencia, 179 a favor frente a 171 en contra. Sólo conque cinco de esos diputados cambien de opinión prosperaría una moción de censura. Y lo mismo le pasa al Gobierno con cualquier normativa importante que pretenda sacar adelante. Sánchez está en manos de cualquier grupo de más de cinco diputados de los que le apoyaron en la investidura. Recordemos que tanto ERC como Junts tienen siete diputados, Bildu cuenta con seis y tanto el PNV como Podemos tienen cinco. Cualquiera de todos estos partidos políticos pueden hacer caer a Pedro Sánchez cuando quiera.

Para investir al presidente del Gobierno, lo que más prisa le corría a los independentistas era la amnistía. Pese al indulto, sin amnistía, la inhabilitación de Oriol Junqueras continuaría vigente hasta 2031. Teniendo en cuenta que las próximas elecciones catalanas tienen que celebrarse, como muy tarde, antes de comienzos de 2025, tanto el líder de ERC como Puigdemont necesitaban que los plazos para la entrada en vigor de la amnistía empezaran a correr con urgencia. Por eso se centraron en obligar a Sánchez a amnistiarlos antes de exigir el referéndum de autodeterminación. Pero una vez conseguido ese objetivo nadie puede tener ninguna duda de que no permitirán que Sánchez gobierne sin cumplir con el referéndum que ya les ha prometido. Sabemos que habrá referéndum porque los independentistas lo exigen y el presidente depende de ellos, pero sobre todo estamos seguros de que lo habrá porque Sánchez acaba de decir que no cabe en la Constitución.