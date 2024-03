Sánchez intercedió ante el presidente chino en favor de la empresa de las mascarillas ‘fake’

Pedro Sánchez llamó personalmente al presidente chino, Xi Jinping, para que intercediera en favor de la empresa FCS Select, el mayor proveedor del Ministerio de Sanidad de Salvador Illa, ante sus dificultades para traer material sanitario de ese país debido al bloqueo impuesto por el régimen de Pekín. El mandatario chino intervino y el Ejecutivo logró «el cierre de un pedido de material sanitario» en el que se incluían «500 millones de mascarillas» por un importe de 217 millones de euros, si bien un 10% de las mismas fueron defectuosas, sin que Illa pidiera jamás la devolución del importe al contratista ni las mascarillas irregulares fueran sustituidas en su totalidad por nuevo material en condiciones, tal como señaló el Tribunal de Cuentas. Resulta paradójico que FCS Select, la misma que ahora el PSOE señala en su denuncia contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, fuera protagonista del mayor pelotazo económico durante la pandemia gracias al Gobierno de Pedro Sánchez.

En un libro Illa relata cómo fue Pedro Sánchez quien descolgó el teléfono y llamó a Xi Jinping, líder chino, a los tres días de decretar el estado de alarma, para intentar desbloquear el acceso de empresas españolas al material chino. Y la principal firma era FCS Select, proveedora de cabecera del Gobierno socialcomunista pese a no contar con experiencia en la materia. Según el Tribunal de Cuentas, la compra fue «bastante irregular», pues al menos 50 millones de mascarillas eran fake y, además, sus notorios defectos técnicos las hacían incluso perjudiciales para la salud, ya que no tenían el filtrado bacteriano exigido y no alcanzaban la respirabilidad requerida. Nunca fueron repuestas en su totalidad y nunca Sanidad exigió el reintegro pese a que parte del material suministrado era perjudicial para la salud. ¿Qué llevó a Salvador Illa a no reclamar y a avalar sin matices a esta empresa adjudicataria del megacontrato de su departamento? Y ya puestos, ¿qué llevó a Pedro Sanchez a interceder ante el presidente chino en favor de FCS Select?