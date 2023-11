«Sánchez feo»

Lo sabemos las madres, no hay nada que irrite mejor la paz en una familia (o la convivencia en una comunidad cualquiera) que el favoritismo o la arbitrariedad a la hora de repartir los bienes y privilegios, tangibles o morales, da lo mismo. Lo que cualquier niño llamaría injusticia, tirando de los pelos a su hermano.

Nuestro padre ejecutivo, tirano y vanidoso, se empeña en tratar como bastardos a la mayoría de los españoles y en no escuchar las legítimas protestas, mientras recoge en mantita de angora a los separatistas violentos. Y qué protestas: desde las movilizaciones de rechazo del Frente Obrero a las de algunos barones socialistas, pasando por las concentraciones convocadas por el Partido Popular, las quejas de asociaciones de juristas de todo tipo, los diplomáticos, Vox y también los votantes socialistas que creyeron en su verborrea psicopática y ahora exigen la devolución de esos votos robados… Izquierdosos genéticos que no defienden a Sánchez porque saben que ¡se acabó!, que no se puede justificar desde la razón ni la moral, ni desde la estética… Sánchez, un asunto muy feo.

¿Nos ha unido Sánchez? A todos menos a UGT y CCOO, ¿agentes sociales? ¡Agentes sanchistas, bien comidos y mejor cenados, a mesa puesta!

¡Que viene la derecha! El relato electoral del individuo que ha vendido España a los verdaderos ultras, a la extrema derecha supremacista con quien Sánchez se ha quedado a vivir. (No olvidemos a Yolanda, la comunista que sonríe y acaricia, servil, a Puigdemont).

No se callen, no teman, únanse a las protestas a placer. Yo estuve en la del PP, donde la gente era demasiado guapa, demasiado bien peinada y planchada, demasiado formal (como en misa de 12), demasiado cortés. La consigna, gritar «¡Piii-nooo-chooo!», ¿quieren creerlo?, como diseñada por las coordinadoras del Rastrillo Nuevo Futuro, o el mismo Sánchez. ¡Demasiado!

Fuera de estas dignas protestas de mantel de hilo, donde reina la tendencia Montería, le llaman hijo de puta, lo gritan las gentes random desde Málaga hasta Finisterre. ¿Y quién puede contener a un pueblo burlado tantas veces? El pueblo no es el PP, el pueblo no es educadito, ni elevado, de ahí que estemos como estamos. Por eso existes tú, Sánchez. La tosquedad del pueblo te ha dado vida, Sánchez…

Las concentraciones deben seguir porque es legítimo y necesario para los demócratas, ¡para la gente normal!, expresar su repulsa ante la inseguridad jurídica de un Gobierno por encima de la ley y un sistema electoral defectuoso que nos precipita a la desigualdad y la destrucción. ¡Eso está muy feo, Sanchez! (En la mani del PP no se pueden decir tacos).

Muy lúcido Abascal en paralelo, vean: «Iniciamos hoy una resistencia civil que será larga; mientras tanto, debemos ser absolutamente conscientes del peligro que enfrentamos, porque quien saca de la cárcel a los criminales para acceder al poder está a un paso de meter en la cárcel a los inocentes para mantenerse en ese mismo poder».

Porque a partir de ahora, si lo permitimos, cualquier político afín al Gobierno tiránico o a sus desechos de tienta podrá delinquir e irse de vendimia, y serán los jueces que muestren su desacuerdo quienes sean investigados por el poder omnímodo. Y todo al más puro estilo Tyrannie, ya saben que lo suyo en democracia era la independencia judicial limitando el ejercicio del poder político.

Me preguntan qué va a pasar ahora y, como ustedes, no lo sé. Lo que no me ofrece ninguna duda es que con la imposición abusiva se puede llegar muy lejos, como Sánchez, pero sin esperanzas de volver.

El PSOE es un zombi político, Sanchez-feo ya no tiene chicle que estirar, como tampoco tiene ni idea de la tarea que ha asumido estafando a los españoles a pleno día, imponiéndonos una mentira que le obliga a inventar veinte más cada instante para sostenerse. Y es muy débil. De lo contrario, ¿por qué mentir? La fortaleza, así como la libertad, consisten también en no tener que mentir. Y en dormir a pierna suelta. ¿Han visto las ojerazas que luce nuestro Dorian Grey particular? Lo mejor de la mani del PP fue la pancarta de «Sanchez feo», quizá la única acusación que verdaderamente le afecte.