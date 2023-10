Rodríguez ‘Pam’, la velocidad y el tocino

Los argumentos sobre la gordofobia de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, son muy delgados, raquíticos casi. Dice la susodicha que la «gordofobia» esconde realmente «clasismo» porque se odia a los gordos por «intuir que son pobres». Francamente, que Pam establezca una relación causa-efecto entre la gordura y la pobreza es un ejercicio de alto riesgo, por razones obvias. Porque nadie en su sano juicio diría que Pam es pobre.

La secretaria de Estado se ha metido en honduras a cuenta de un artículo escrito en el panfleto Diario Red de Pablo Iglesias en el que su autor relata su calvario personal por ganar peso tras sufrir una depresión. Dice que «socialmente, ya no está legitimado odiar a nadie por ser pobre, pero sí tiene patente de corso atacar a las personas gordas. Se odian los cuerpos gordos porque se intuye que son pobres, por eso se les tacha de vagos, de no esforzarse, de no hacer méritos para alcanzar el cuerpo normativo… los mismos agravios que sufren los pobres, a los que se culpa de no esforzarse para alcanzar el éxito social».

Y para rizar el rizo subraya que el «neoliberalismo se alimenta de la aspiración y no es sólo un sistema económico, de ser así no habría triunfado, es sobre todo un sistema cultural que coloniza las mentes por todos los medios a su alcance, especialmente por la publicidad y el audiovisual. Existe un mercado de la delgadez que produce ansiedad, trastornos alimenticios, problemas graves de salud y agresiones a los cuerpos que son irreparables. El mercado ha encontrado en las personas gordas un filón, por eso la gordofobia es deporte olímpico».

A Pam el artículo le ha gustado tanto que ha hecho suyos sus argumentos. Por nuestra parte sólo decir que nadie como esta señora ha convertido la gordofobia en deporte olímpico. Y es que la matraca que nos está dando a cuenta del supuesto odio a los gordos es para darle la medalla de oro a la pesadez. Dicho sin ningún doble sentido, que conste.