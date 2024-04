La ‘reflexión’ de los españoles: Sánchez, dimisión

Pedro Sánchez ha decidido tomarse un periodo de reflexión para decidir si continúa o no al frente del Gobierno, un paréntesis inédito en cualquier democracia que justifica con el argumento de que los «ataques» a su esposa, Begoña Gómez, por parte de «la derecha y la extrema derecha» le han llevado a plantearse si merece la pena su continuidad en el Ejecutivo. Pues bien, si Pedro Sánchez reflexiona estos días también es importante la reflexión de los españoles. Según una encuesta de Data10 para OKDIARIO, el 50,2% de los españoles considera que Pedro Sánchez debería anunciar este lunes su dimisión, frente al 42,5% que cree que tiene que seguir, una significativa diferencia de casi ocho puntos. La otra gran cuestión, el asunto que ha llevado a Sánchez a amagar con su retirada -el tema de los negocios particulares de su esposa- merece para los españoles una significativa opinión: el 51,7 % cree que hay indicios para abrir una investigación penal a Begoña Gómez, por el 39,1% que no ve motivos. Aquí la brecha se agranda: casi 12 puntos de distancia. Resulta llamativo el hecho de que hay un porcentaje significativo de votantes del PSOE -el 9,7%- y de Sumar -14,3%- que entienden que Sánchez debe continuar pero al mismo tiempo estiman que su mujer debe ser investigada. De ahí que el porcentaje de quienes creen que Sánchez debe seguir, el 42,5%, es superior al porcentaje de quienes creen que Begoña Gómez no debe ser investigada (39,1%).

En todo caso, no parece que la estrategia de victimización le haya dado resultados al presidente del Gobierno. Una mayoría absoluta de españoles está a favor de que Pedro Sánchez dimita y de que Begoña Gómez rinda cuentas antes la justicia. Seguramente la reflexión de los españoles no le merezca al jefe del Ejecutivo la más mínima importancia, pero, en todo caso, OKDIARIO ofrece esta encuesta a sus lectores y también a Pedro Sánchez por si le sirve de algo en la recta final de su reflexión.