Las rebajas morales

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, muy dichosos de smoking, con sendas solapas en purpurina, uno en rojo y el otro en azul, bajando entre sonrisas y gestos de complicidad de la misma limusina Hummer blanca, justo en el principio de la alfombra de los Goya, flashes, vítores y aplausos…Así me los imaginé cuando supe que el presidente del Partido Popular asistiría a la fiesta del cine. Pero les cuento por qué.

Como sabrán, el aborto es el asunto clave, ahora mismo, a la hora de evaluar la catadura moral e intelectual de una sociedad y su nivel de evolución o involución, como todo lo que respecta a la protección y promoción de las mujeres y de la vida. Nuestro gobierno, que normaliza la eliminación de un bebé incluso en el sexto mes de gestación como ocurre en países como Colombia (pero se ofende si se atiza un escobazo a una rata en la cocina), lo defiende y celebra como el más elevado de los derechos progresistas (Hay que puntualizar que en la Esparta clásica eran más progres, allí se podían arrojar los niños al mar después de nacidos).

Pero volvamos al mundo de ahora mismo, donde la moral quiere ser estadística, es decir, lo que prefiera la mayoría, por lo tanto, lo más fácil, lo más cómodo y lo más barato…Y donde, los políticos se conducen a rebufo y no en contra de sus dictámenes. En el Partido Popular encontramos un magnífico ejemplo de las rebajas filosóficas, donde lo que venden como moderación no es más que falta de rigor moral. Hablemos de su posición meliflua y oportunista con respecto al aborto, que ya le está quitando seguidores.

¿Qué ha pasado? Que por un lado en el Artículo 2 de sus estatutos dicen creer en el derecho a la vida y los valores de la libertad, la democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano, pero en la práctica apoyan la Ley de Plazos y las enmiendas proaborto (radicalmente anticristianas) del PSOE, escupiendo en sus propios (supuestos) valores y en los de sus decepcionados votantes.

Pareciera que Dios se dirija a Feijóo en el Apocalipsis: “Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca”.

Y claro, ya se han alzado algunas voces (pocas) como el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla quien declara sin trapos calientes que «la traición del Partido Popular a la causa de la vida es total y absoluta» y añade: «Han asumido completamente todos los parámetros de la izquierda más radical a la hora de reconocer el aborto como un derecho». Monseñor Munilla apunta que cristianos aparte, alguien que tenga una recta conciencia en la que reconozca la vida como algo inviolable, no puede apoyar a un partido político como este.

Me pregunto qué tipo de piruetas mentales van a desplegar los diputados populares provida (si los hay) y los votantes verdaderamente creyentes (si restamos los que se toman a Dios como el ratoncito Pérez y las Escrituras como el último catálogo de Zara) porque estamos ante una cuestión de principios (para el que los tenga) que no admite equidistancias ni tibiezas, del mismo modo que una mujer está o no está embarazada y un bebé está vivo o está muerto.

Maquiavelo decía que los pueblos son tan simples que cuando un gobernante, por mediocre que sea, miente, siempre hay una gran parte de la población que desea creerle.

Por lo demás, imagino que Feijóo es ateo, como casi todo el mundo, y no me escandaliza nada, es lo normal. Lo que me irrita es que el primer partido de la oposición prescinda de su código estructural (tal vez lo tiene de adorno) y se venda a las tendencias otoño invierno 2023 por un cálculo electoral. Y que se ponga a surfear sobre la tabla de surf de Sánchez por si el agua está muy fría… ¿La «moderación» era esto? ¿En qué se diferencia Feijóo de Pedro Sánchez? Tenían que haber llegado de la mano a los Goya.