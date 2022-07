Quien no se conforma...

No recuerdo qué partido era, pero si el escenario, Son Moix, y la compañía, mi colega y amigo Ricard Pla. Nos sentamos a boleo entre el público, no en la zona de prensa, y fuimos a dar con nuestros huesos junto a Jaume Nadal quien, cuando la grada rugía al colocar un jugador del Mallorca el balón para sacar desde la esquina, soltó: «Mirau on hem arribat que fins i tot ja aplaudim els corners».

Al anunciar la renovación de Leo Román hasta el 2026, por cierto después de haberle menospreciado durante toda la temporada, me ha venido a la cabeza un cameo de aquella escena y he pensado: «A falta de fichajes ya nos conformamos con renovar contratos».

He leído en redes sociales que el director deportivo asegura trabajar en la incorporación de entre 8 y 10 jugadores. Cabe suponer que después de colocar a Alex Alegría, Lago Junior, Cufré y no sé si Mboula, que no son las únicas cartas descubiertas sobre la mesa, aunque uno no puede deshacerse de todas. De otro lado Javier Aguirre inicia el stage de Austria sonriente y consciente de que su planificación solamente alcanzará a medio equipo en el mejor de los casos porque, además, habría que saber si estamos hablando de una decena de verdaderos refuerzos o números para llenar los dorsales disponibles.

Sea cual sea la realidad resultante ya estamos tan curados de espantos que, una vez más, celebraremos lo que venga. Como los corners.